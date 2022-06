Résultat des législatives à Samoreau - Election 2022 (77210) [PUBLIE]

14/06/22 15:57

Le résultat de l'élection législative à Samoreau est à présent connu. À Samoreau, les 1954 habitants rattachés à la 2ème circonscription de Seine-et-Marne se sont tournés vers la candidature Les Républicains. Le résultat définitif de la législative à l'échelle de cette circonscription dépendra des choix des électeurs des 71 autres communes qui lui sont rattachées. La participation parmi les habitants habilités à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 2ème circonscription de Seine-et-Marne s'élève à 53%. Au sein de la ville, Isoline Garreau a amassé 27% des votes. Elle est suivie par Frédéric Valletoux (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Marie-Pierre Molina (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui obtiennent dans l'ordre 23% et 21% des voix.

Durant l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 29,00% des suffrages au premier tour à Samoreau, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la fille du fondateur du Front National avaient obtenu 20,01% et 18,82% des votes. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Samoreau avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième, lui accordant 60,96% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 39,04% des suffrages. Avec un premier tour en sa faveur il y a deux mois, le président fraîchement réélu pourra-t-il s'en remettre à cette ville pour avoir une majorité de l'hémicycle ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Samoreau ( Seine-et-Marne ) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin prochains.