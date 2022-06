Le choix des électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une clé du résultat de ces élections législatives, à Sarzeau comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 13,73% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Les reports des votes écologistes et socialistes ne sont pas non plus à négliger ce soir dans la commune. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,41% et 1,62% au premier tour de la présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 8,03% du côté des électeurs de gauche, sans compter le score de Mélenchon.

16:30 - À Sarzeau, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ?

Au premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Sarzeau, Emmanuel Macron achevait la course en première position avec 37,73% des voix, devant Marine Le Pen à 18,36%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 13,73% et Éric Zemmour à 7,05%. En revanche au niveau national, Emmanuel Macron achevait cette première étape avec près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les dynamiques nationales des dernières semaines modifieront peut-être la donne et donc le résultat des législatives dans la cité, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or la majorité LREM-Ensemble est tombé tout près de de la Nupes dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le RN, pour sa part, s'est rapproché des 20%.