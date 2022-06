Résultat de la législative à Saulx-les-Chartreux : en direct

Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 24,04% des suffrages au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 5 bureaux de vote de Saulx-les-Chartreux le dimanche 10 avril. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 5,56% et 1,29% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui donne une réserve de voix de 6,85% du côté des électeurs de gauche (et donc 30,89% en comptant le vote Mélenchon).

16:30 - À Saulx-les-Chartreux, des sondages tout aussi pertinents ?

Lors de la présidentielle 2022, à Saulx-les-Chartreux, Emmanuel Macron avait pu grimper à la première position au premier round de l'élection présidentielle avec 27,26% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 24,04%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 20,45% et Éric Zemmour avec 8,23%. Un verdict à interpréter selon ce qui s'est passé en France : un Emmanuel Macron premier à un peu moins de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les mouvements nationaux des ultimes semaines boulverseront sans doute ce tableau et donc le résultat des législatives dans la commune, même s'il est impossible d'ignorer les spécificités locales. Pour rappel la majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se rabougrir dans les intentions de vote jusqu'à atteindre un petit point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (27% contre 28% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, sous les 20%.