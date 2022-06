Résultat de la législative à Schnersheim : 2e tour en direct

19/06/22 18:56

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Schnersheim sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Schnersheim. En direct 18:56 - Qu'attendre des électeurs de la Nupes à Schnersheim ? Le poids des électeurs de la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon sera un des enjeux de ces législatives à l'échelle nationale. Ces électeurs ont représenté 11,11% des suffrages dans la commune il y a 7 jours. Ce premier résultat est cependant à évaluer au regard des suffrages de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de l'élection présidentielle. Dans la commune, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 9,77%, 4,88%, 1,07% et 0,53% le 10 avril. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 16,25% à Schnersheim pour ce premier tour. 15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) en première place à Schnersheim A l'occasion du premier round des législatives, le 12 juin dernier, les citoyens de Schnersheim ont plébiscité la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à qui ils ont accordé 31,02% des voix. Les candidats Les Républicains et Rassemblement National la suivent grâce à dans l'ordre 16,74% et 16,45% des suffrages. D'après une enquête Ifop-Fiducial pour LCI publiée ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue du deuxième tour des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le Rassemblement national pourrait réussir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle encore augmenter au second tour des législatives 2022 à Schnersheim ? Avec une abstention qui grimpe continuellement depuis des années lors des législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Le week-end dernier, 48,91% des électeurs inscrits à Schnersheim avaient boudé les urnes. L'observation des résultats des élections précédentes est l'occasion de comprendre davantage le vote des électeurs de cette ville. Lors du deuxième tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 1364 personnes en âge de voter dans la ville, 84,76% avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 84,16% au premier tour, ce qui représentait 1148 personnes. 10:30 - Le résultat final des élections législatives 2022 à Schnersheim, c'est pour ce soir ! La cité de Schnersheim n'est couverte que par une seule circonscription législative, de quoi simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se rendre à l'isoloir. Seuls les finalistes qualifiés dimanche dernier se présentent pour cette 2ème étape de l'élection législative à Schnersheim. Découvrez le résultat à compter de 20 heures dans cet espace.

Résultats des législatives 2022 à Schnersheim - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Schnersheim aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste Françoise Buffet Ensemble ! (Majorité présidentielle) Imane Lahmeur Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Schnersheim - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Schnersheim

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Schnersheim Françoise Buffet (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 31,38% 31,02% Imane Lahmeur (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 17,15% 11,11% Virginie Joron Rassemblement National 17,10% 16,45% Éric Amiet Les Républicains 14,75% 16,74% Martine Wonner Divers 5,38% 6,20% Bénédicte Matz Régionaliste 4,14% 7,36% Virginie Beck Reconquête ! 4,01% 3,46% Clément Behr Ecologistes 3,47% 5,19% Alain North Divers 0,84% 2,16% Jean-Claude Chirollet Droite souverainiste 0,71% 0,14% Marina Lafay Divers gauche 0,60% 0,00% Mehdi Benhlal Divers extrême gauche 0,49% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Schnersheim Taux de participation 48,12% 51,09% Taux d'abstention 51,88% 48,91% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,17% 0,00% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,41% 1,28% Nombre de votants 47 119 702

Le résultat de l' élection législative 2022 à Schnersheim est dorénavant publié. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) décroche la première place chez les 1374 électeurs votant dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin demeurant à Schnersheim. Françoise Buffet a obtenu 31% des votes. Elle devance Éric Amiet (Les Républicains) et Virginie Joron (Rassemblement National) qui obtiennent respectivement 17% et 16% des voix. Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Bas-Rhin peut encore basculer si les électeurs des 46 autres communes qui en font partie votent différemment de ceux de Schnersheim. L'abstention s'élève à 49% des habitants habilités à se rendre aux isoloirs au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 672 non-votants.

Législatives 2022 à Schnersheim : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait obtenu 39,08% des suffrages au premier tour à Schnersheim. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24,69% et 9,77% des suffrages. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Schnersheim avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui conférant 63,96% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 36,04% des voix. Les électeurs de cette localité se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Comme partout en France, les électeurs de Schnersheim (67370) seront invités à contribuer aux législatives le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.