Résultat de la législative à Schœlcher : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Schœlcher dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:19

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Schœlcher sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:19 - À Schœlcher, des sondages aussi pertinents qu'en France ? Au premier tour de la dernière présidentielle, à Schœlcher, Jean-Luc Mélenchon glanait la meilleure place avec 51,3% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,06%. Suivaient Marine Le Pen, troisième avec 9,95% et Valérie Pécresse à 4,75%. Les mouvements nationaux des derniers jours changeront probablement cette donne lors des législatives à Schœlcher, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle a vu son résultat chuter tout près de du bloc de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%. 14:30 - À Schœlcher, la grande inconnue de ces législatives demeure l'abstention À Schœlcher, l'une des clés de ce scrutin législatif 2022 sera incontestablement l'étendue de la participation. La hausse des prix des carburants qui alourdit les finances des familles, combinée avec les préoccupations dues à la guerre en Ukraine sont de nature à éloigner les citoyens de Schœlcher (97233) des isoloirs. Au deuxième tour de la présidentielle, sur les 15 278 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 45,68% étaient restées chez elles, à comparer avec une abstention de 45,88% au premier tour. En proportion, à l'échelle du pays, le pourcentage de participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017. 11:30 - L'abstention à Schœlcher va-t-elle encore monter lors des élections législatives 2022 ? Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Au fil des dernières années, les 20 069 habitants de cette agglomération ont révélé leurs préférences de vote. En 2017, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 71,95% au premier tour des électeurs de Schœlcher. Le taux d'abstention était de 71,74% pour le second round. 09:30 - Les paramètres clés des élections législatives 2022 à Schœlcher Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce 1er round des législatives 2022 à Schœlcher, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. On compte 11 candidats dans la seule circonscription de la cité (un chiffre dans la moyenne des autres circonscriptions) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour faire leur choix ce dimanche de premier tour dans les 20 bureaux de vote de la commune.

Résultat des élections législatives 2022 à Schœlcher

Les élections législatives 2022 auront lieu à Schœlcher comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Martinique

Tête de liste Liste Chantal Saint-Olympe Divers gauche Marcellin Nadeau Régionaliste Karine Varasse Divers gauche Max Ferraty Rassemblement National Astrid Rodap Union des Démocrates et des Indépendants Marcel Sellaye Divers extrême gauche Jean-Baptiste Joseph Rotsen Divers gauche Justin Pamphile Régionaliste Barbara Jean-Elie Divers gauche Gaétan Alex Dufeal Divers extrême gauche Cynthia Bellame Reconquête !

Législatives 2022 à Schœlcher : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les inscrits sur les listes électorales domiciliés à Schœlcher (97233) seront amenés à contribuer aux résultats des élections législatives comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ? Lors de l'élection présidentielle 2022, Jean-Luc Mélenchon avait récolté 51,30% des votes au premier tour à Schœlcher, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Le fondateur du parti "La République En Marche" et la finaliste malheureuse de la dernière élection avaient obtenu 20,06% et 9,95% des voix. Jean-Luc Mélenchon ayant été écarté, Emmanuel Macron avait remporté le second tour avec 51,54% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48,46% des voix. La nouvelle coalition de partis politiques de gauche remportera-t-elle la confiance des citoyens de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ?