19:44 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Scy-Chazelles ?

Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 15,04% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans les 2 bureaux de vote de Scy-Chazelles en avril. Les transferts des suffrages d'EELV et du PS ne sont pas non plus à négliger ce dimanche sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 6,05% et 1,5% au premier tour de l'élection présidentielle. Autrement dit un point de départ de 22,59% pour la coalition de gauche pour ces législatives à Scy-Chazelles.