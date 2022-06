Résultat de la législative à Seclin : en direct

En direct

18:54 - Quel résultat aux législatives de Seclin pour la Nupes ? La décision que prendront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche en général reste une des énigmes de ces élections législatives 2022, à Seclin comme dans le reste du pays. Cet électorat représentait 21,83% des suffrages il y a deux mois dans la cité. Et c'est sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 4,51% et 1,43% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un total théorique de 27,77% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés.

16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Seclin ? L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de de la coalition LFI-PS-EELV dans les sondages vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces dynamiques des derniers jours auront probablement une résonnance à Seclin ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or à Seclin, Marine Le Pen se hissait à la tête du vote de la dernière élection avec 29,24% des voix au premier tour, devant Emmanuel Macron à 26,41%. On trouvait plus loin, avec 21,83%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 5,22%, Éric Zemmour.

14:30 - La participation demeure le chiffre clé de ces élections législatives 2022 à Seclin Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Seclin, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,23% au sein de la ville. Le taux de participation était de 73,23% au premier tour, soit 6 466 personnes. La baisse du pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des familles sont par exemple capables de bénéficier à l'abstention à Seclin.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux de participation à Seclin ? Les législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, plus qu'en 2012. Comment votent ordinairement les habitants de cette ville ? Pendant les élections législatives de 2017, sur les 8 892 personnes en âge de voter à Seclin, 61,0% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote au premier tour. Le taux d'abstention était de 51,19% au dernier round.