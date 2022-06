Résultat de la législative à Secondigny : 2e tour en direct

18:41 - La Nupes invisible dans la cité la semaine passée

Une des questions cruciales de ces élections législatives, en France, sera le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. À Secondigny, son candidat avait atteint 13,31% des suffrages le 12 juin dernier. Mais ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les suffrages insoumis, écologistes, socialistes et communistes lors de la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient échoué à respectivement 11,7%, 3,21%, 1,55% et 1,14% il y a deux mois. Ce sont donc 17,6% d'électeurs en réalité que pouvait viser le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Secondigny.