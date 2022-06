En direct

20:02 - Quel résultat à Secondigny pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Une des questions clés de ces élections législatives 2022, en France comme à Secondigny, reste le résultat du bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait enregistré 11,7% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Et c'est sans compter les suffrages socialistes et écologistes. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,21% et 1,55% au premier tour de la présidentielle. Soit un potentiel de 16,46% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune.

16:30 - Que peuvent signifier les intentions de vote des législatives 2022 pour Secondigny ? À Secondigny, Emmanuel Macron glanait la tête du vote de la dernière présidentielle avec 34,58% des voix, devant Marine Le Pen à 25,36%, puis, avec 11,7%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 6,63%, Valérie Pécresse. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des électeurs qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les indicateurs nationaux des dernières heures modifieront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives dans la cité au 1er tour. Pour rappel la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à descendre à un minuscule point avant la fin de campagne, avec un Rassemblement national en embuscade, au-delà de 19%.

14:30 - À Secondigny, quel sera l'impact de la participation sur les résultats des législatives ? L'abstention constituera l'une des grandes inconnues de ces élections législatives 2022 à Secondigny. La guerre aux portes de l'Europe est notamment en mesure de faire baisser le taux de participation à Secondigny (79130). Il y a 2 mois, lors du second tour de la présidentielle, sur les 1 309 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 75,95% étaient allés voter, contre un taux de participation de 76,47% au premier tour, ce qui représentait 1 001 personnes. En comparaison, au niveau de la France, la participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour.

11:30 - A la publication des résultats des élections législatives, quels seront les taux de participation à Secondigny ? L'observation des élections antérieures permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Il y a 5 ans, au moment des élections législatives, 51,13% des électeurs de Secondigny avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 48,64% au tour deux. Plus de la moitié des votants ne se sont pas déplacés pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier round des législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h.