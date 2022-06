Résultat de la législative à Seiches-sur-le-Loir : 2e tour en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Seiches-sur-le-Loir dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Seiches-sur-le-Loir sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Seiches-sur-le-Loir. En direct 18:10 - Une première place à Seiches-sur-le-Loir pour le bloc des Insoumis pour ces législatives Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour à Seiches-sur-le-Loir, le bloc de gauche emmené par Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e épisode des élections législatives. Cet électorat a donc son importance aujourd'hui. Mais ce score est toutefois à comparer avec les voix de gauche que pouvait espérer la Nupes après l'élection présidentielle. Dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel avaient obtenu respectivement 16,52%, 6,93%, 1,98% et 2,35% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés pouvait donc espérer glaner en réalité jusqu'à 27,78% à Seiches-sur-le-Loir pour ces élections légilsatives. 15:30 - Quel résultat pour le second tour des législatives à Seiches-sur-le-Loir ? A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par Jean-Luc Mélenchon devrait rafler entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen pourrait réussir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Il convient cependant de tenir compte des caractéristiques locales, comme par exemple à Seiches-sur-le-Loir. Grâce à 28,72% des voix, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale s'est imposée à Seiches-sur-le-Loir au soir du premier tour de l'élection législative dimanche 12 juin. Les représentants Les Républicains et Rassemblement National décrochent 20,96% et 20,64% des votes. 13:30 - Un record d'abstention peut-il impacter les résultats des législatives 2022 à Seiches-sur-le-Loir ? Comment ont voté ordinairement les électeurs de cette localité lors des précédents scrutins ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 56,78% des personnes aptes à participer à une élection à Seiches-sur-le-Loir avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour, contre une abstention de 46,83% au dernier round. L'annonce des résultats des législatives 2022 est aussi attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de scrutin. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur au deuxième round des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 35,33% à 17 h. 10:30 - On vote ce dimanche à Seiches-sur-le-Loir pour le 2e round des élections législatives 2022 Cela fait déjà quelques heures qu'on vote à Seiches-sur-le-Loir et il n'est pas trop tard pour faire son choix lors de cette 2ème manche, puisque les bureaux de vote de la métropole restent ouverts jusqu'à 18 heures. Pour rappel, seuls les candidats qualifiés la semaine passée sont toujours là pour le résultat définitif des élections législatives.

Résultats des législatives 2022 à Seiches-sur-le-Loir - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Seiches-sur-le-Loir aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste Véronique Roudévitch Nouvelle union populaire écologique et sociale Anne-Laure Blin Les Républicains

Résultats des législatives 2022 à Seiches-sur-le-Loir - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Seiches-sur-le-Loir

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Maine-et-Loire

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Seiches-sur-le-Loir Anne-Laure Blin (Ballotage) Les Républicains 24,73% 20,96% Véronique Roudévitch (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,18% 28,72% Bernard Lahondès Rassemblement National 22,01% 20,64% Simon Holley Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,65% 20,43% Charles Babinet Reconquête ! 2,92% 2,45% David Robert Parti radical de gauche 2,83% 4,47% Sylvie Baveret Droite souverainiste 1,43% 1,06% Patricia Peillon Divers extrême gauche 1,24% 1,28% Participation au scrutin Circonscription Seiches-sur-le-Loir Taux de participation 47,68% 44,81% Taux d'abstention 52,32% 55,19% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,95% 1,96% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,73% 0,83% Nombre de votants 34 596 967

Le résultat du premier tour de l'élection législative à Seiches-sur-le-Loir a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 3ème circonscription du Maine-et-Loire, les citoyens de Seiches-sur-le-Loir ont pris parti pour la candidate Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les électeurs enregistrés dans les listes électorales au sein de la commune pour la 3ème circonscription du Maine-et-Loire atteint 45% (1 191 non-votants). Véronique Roudévitch a rassemblé 29% des voix. Anne-Laure Blin (Les Républicains) et Bernard Lahondès (Rassemblement National) captent respectivement 21% et 21% des votes. L'issue finale de la législative au niveau de cette circonscription électorale résultera du comportement de vote des électeurs des 39 autres communes qui lui sont rattachées.

Législatives 2022 à Seiches-sur-le-Loir : les enjeux

Au moment de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait amassé 31,1% des suffrages au premier tour à Seiches-sur-le-Loir, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-parlementaire européenne et l'ancien troisième homme lors de la dernière présidentielle avaient obtenu 28,2% et 16,5% des voix. Le choix des habitants de Seiches-sur-le-Loir était resté égal au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (58,1% des voix), cédant ainsi à Marine Le Pen 41,9% des suffrages. Le président nouvellement réélu aura-t-il la possibilité de remporter une majorité de l'hémicycle au regard des voix qu'il a recueillies dans cette ville dès le premier tour de la présidentielle ? Les habitants de Seiches-sur-le-Loir (49140) prendront à nouveau la direction des urnes en 2022. Ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Quel prétendant favoriseront-ils ?