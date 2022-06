En direct

19:29 - Sur quel candidat vont se porter les électeurs de gauche à Seiches-sur-le-Loir ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de l'ensemble de la gauche sera une des énigmes de ces élections législatives, à Seiches-sur-le-Loir comme dans le reste du pays. Le candidat insoumis avait atteint 16,52% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est sans compter les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 6,93% et 1,98% au premier tour de la présidentielle. La coalition de gauche peut donc se fixer un total théorique de 25,43% à Seiches-sur-le-Loir pour ce premier tour des législatives.

16:30 - Que peuvent dire les sondages des législatives 2022 pour Seiches-sur-le-Loir ? Emmanuel Macron avait obtenu 31,06% des voix à Seiches-sur-le-Loir, à la dernière élection présidentielle contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN s'était hissée à 28,22% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 16,52% (contre 21,95%). Les tendances nationales des derniers jours viendront sans doute infléchir cette donne et donc le résultat des législatives à Seiches-sur-le-Loir au 1er tour, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or l'alliance LREM-Ensemble a chuté à un cheveu du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les intentions de vote ce vendredi soir. Le RN de Marine Le Pen, lui, est venu coller les 20%.

14:30 - D'après les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Seiches-sur-le-Loir ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Seiches-sur-le-Loir, qu'en sera-t-il de la participation ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, pour le second tour de l'élection présidentielle, 23,19% des électeurs habilités dans la localité avaient déserté les urnes, contre un taux d'abstention de 22,72% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses conséquences en matière économique et énergétique pourraient entre autres de faire baisser le taux de participation à Seiches-sur-le-Loir (49140).

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives, quels seront les taux d'abstention à Seiches-sur-le-Loir ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est souvent trop bas lors de ce type de scrutin. Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives atteignait 48,70% au premier round et seulement 42,64% au deuxième tour, c’était déjà moins qu’en 2012. Afin de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette localité, il faut observer les résultats des consultations politiques antérieures. En 2017, pendant les législatives, 53,17% des personnes en capacité de participer à une élection à Seiches-sur-le-Loir avaient pris part à l'élection au premier tour. Le taux de participation était de 43,22% pour le tour deux.