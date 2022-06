Jean-Luc Mélenchon avait enregistré 17,68% des voix au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Semblançay le dimanche 10 avril dernier. Et c'est sans compter les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 4,84% et 2,71% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 25,23% à Semblançay pour ce premier tour des élections législatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote ont-ils du sens pour les législatives 2022 à Semblançay ?

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Semblançay, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 28,03% des suffrages. En seconde position, on trouvait Marine Le Pen à 25,31%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,68% et Valérie Pécresse à 7,04%. Le président-candidat terminait à en revanche un peu moins de 28% des suffrages à l'échelle nationale, contre un peu plus de 23% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour le leader de LFI. Les tendances nationales des dernières semaines modifieront sans doute la donne et donc le résultat des législatives dans la ville. Il faut se rappeler que l'alliance LFI-PS-EELV a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la trêve. Dans cette séquence, le RN de Marine Le Pen a passé la barre des 19%.