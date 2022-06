Résultat de la législative à Séné : en direct

12/06/22 17:20

14 candidats s'opposent dans l'unique circonscription de Séné ce dimanche 12 juin, pour le premier round des élections législatives 2022. Un nombre de candidats au-dessus de celui des autres circonscriptions (10 candidatures le plus souvent). Les 7611 habitants de la ville auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 9 bureaux de vote et décider qui reste dans la course à l'issue de ce 1er tour.

Faire son devoir électoral n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour. Pour cerner un peu mieux le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédents scrutins. Cinq ans plus tôt, lors des législatives, le taux de participation s'était élevé à 57,38% au premier tour au sein de Séné, contre une participation de 47,48% au tour deux.

Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Séné ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur en avril dernier. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, au second tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 20,99% des électeurs de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 20,16% au premier tour. Le conflit russo-ukrainien pourrait en effet nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Séné (56860).

Les indications nationales des ultimes semaines s'appliqueront sans doute sur les législatives à Séné dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 petit point ce vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, sous les 20%. Lors du dernier scrutin présidentiel, à Séné, Emmanuel Macron obtenait la meilleure place avec 36,7% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,73%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen, troisième à 15,22% et Yannick Jadot à 8,44%.

Comme partout dans l'Hexagone, les 9 201 électeurs de Séné ( Morbihan ) seront invités à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Vers quel candidat se tourneront-ils ? A l'occasion de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 37% des votes au premier tour à Séné, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et l'actuelle députée de la 11e circonscription du Pas-de-Calais avaient obtenu 19% et 15% des suffrages. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Séné avec 73% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 27% des votes. Les citoyens de cette commune se fieront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?