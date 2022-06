Résultat de la législative à Senonches : en direct

12/06/22 11:29

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Senonches sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:29 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Senonches La commune de Senonches n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait simplifier la décision des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. 12 candidats sont en lice pour cette élection législative à Senonches soit un peu plus que dans les autres circonscriptions. Les résultats seront connus à partir de 20 heures ci-dessus.

Résultat des élections législatives 2022 à Senonches

Les élections législatives 2022 auront lieu à Senonches comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription d'Eure-et-Loir

Tête de liste Liste Olivier Marleix Les Républicains Yassin Chaary Divers extrême gauche Emmanuelle Kraemer Divers extrême gauche Maxime David Ensemble ! (Majorité présidentielle) Agnès d'Amilly Reconquête ! Pierre-Marcel Reignier Ecologistes Béatrice Jaffrenou Divers extrême gauche Adrien Denis Divers extrême gauche Kévin Boëté Nouvelle union populaire écologique et sociale Emeline Luzeau Droite souverainiste Sylvie Castro Ecologistes Aleksandar Nikolic Rassemblement National

Législatives 2022 à Senonches : les enjeux

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 35,99% des votes au premier tour à Senonches, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et l'ancien président du "Parti de gauche" avaient obtenu 26,31% et 13,09% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Senonches avaient confirmé Marine Le Pen au deuxième en lui confiant 53,32% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 46,68% des votes. Les votants de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Senonches (28) seront incités à participer à l'élection de leur député comme tous les Français.