Résultat de la législative à Sinnamary : 2e tour en direct

18:12 - La Nupes inexistante dans la cité il y a une semaine Le potentiel avant ces législatives à Sinnamary pour le bloc LFI-PS-EELV-PC atteignait 53,12% dans la commune. Soit la somme des suffrages de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Ce chiffre a immanquablement déteint sur la gauche lors du premier tour des législatives la semaine passée et devrait encore déterminer le second tour aujourd'hui, la Nupes étant absente des débats (selon le ministère de l'Intérieur) dans la circonscription.

15:30 - Vers une victoire pour les candidats Divers gauche à Sinnamary ? Les candidats Divers gauche ont collecté 63,25% des votes dimanche 12 juin pour le 1er round de la législative. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Régionaliste les suivent avec 18,9% et 10,5% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait remporter entre 180 et 210 sièges. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.

13:30 - À Sinnamary, quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2022 ? Les résultats des législatives 2022 sont aussi espérés que le taux de participation qui est très bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 57,36% au second tour contre 44,6% au deuxième tour des législatives de 2012. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour le second tour des élections législatives ? Il y a 5 ans, pendant les législatives, 1951 personnes en capacité de voter à Sinnamary s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour (soit 21,32%), contre une participation de 34,29% au round numéro deux.