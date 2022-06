En direct

19:32 - Que vont trancher les supporters de gauche à Sinnamary ? Avec un score de 48,62% des suffrages au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était limitée à Sinnamary. Et c'est encore sans compter les votes du PS et d'EELV. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,08% et 1,73% au 1er tour de la présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" peut donc viser un total théorique de 52,43% à Sinnamary pour ces élections légilsatives.

16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Sinnamary ? Avec 48,62% des suffrages exprimés, à Sinnamary, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu la première position à l'issue de la dernière élection. Marine Le Pen arrivait deuxième à 22,49%, devant Emmanuel Macron à 12,46% et Éric Zemmour à 3,63%. Les tendances nationales des ultimes semaines modifieront probablement ce tableau et donc le résultat des législatives à Sinnamary ce dimanche, même s'il est impossible d'ignorer les habitudes locales. Or le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à atteindre 1 minuscule point avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête, devant un Rassemblement national très proche, au-dessus de 19%.

14:30 - Que sera l'impact de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 à Sinnamary ? Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Sinnamary ? Au niveau national, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Pour le deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 62,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune. L'abstention était de 66,21% au premier tour. Les préoccupations liées à un retour à la hausse de la pandémie de covid-19 sont capables d'éloigner les citoyens de Sinnamary (97315) des isoloirs.

11:30 - À Sinnamary, le score de la participation lors des élections législatives sera un élément déterminant Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 65,71% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Sinnamary, contre un taux d'abstention de 78,68% pour le second tour. Les législatives mobilisant souvent beaucoup moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour.