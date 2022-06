Résultat de la législative à Sorèze : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Sorèze dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 19:22

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Sorèze sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:22 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de gauche à Sorèze ? Ce que feront les électeurs de Jean-Luc Mélenchon et de la gauche reste une des questions clés de ces législatives 2022, à Sorèze comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait enregistré 17,75% des suffrages lors de la présidentielle dans la ville. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 3,47% et 1,97% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 5,44% du côté des électeurs de gauche (en plus des suffrages de Mélenchon). 16:30 - Les enquêtes sondagières, un repère pour le résultat des législatives 2022 à Sorèze ? Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement un écho sur les législatives à Sorèze. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble a vu son résultat chuter tout près de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les sondages avant l'interdiction de publier toute nouvelle enquête (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%. Lors du dernier scrutin, à Sorèze, Marine Le Pen avait fini la course en première position de l'élection présidentielle avec 25,28% des voix, devant Emmanuel Macron à 24,93%. Arrivaient ensuite Jean-Luc Mélenchon avec 17,75% et Éric Zemmour à 9,21%. 14:30 - À Sorèze, quelle influence aura la participation sur les résultats des législatives ? L'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif sera immanquablement le niveau de participation à Sorèze. L'inflation cumulée avec les craintes provoquées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à détourner l'attention des citoyens de Sorèze de leur devoir civique. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 2 198 personnes en âge de voter dans la ville, 23,0% étaient restées chez elles. Le taux d'abstention était de 21,93% au premier tour. En comparaison, au niveau de la France, l'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour. 11:30 - À Sorèze quel était le score de l'abstention à Sorèze en 2017 ? Afin de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est nécessaire d'analyser les résultats des élections passées. En 2017, à l'occasion des élections législatives, 2 086 personnes en âge de participer à une élection à Sorèze avaient pris part au scrutin au premier tour (soit 55,18%). Le taux de participation était de 47,65% pour le second tour. Choisir son futur député n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était déjà plus qu’en 2012. 09:30 - Les votants de Sorèze ont jusqu'à 18 heures pour désigner leur favori Les paramètres de ces législatives 2022 à Sorèze sont limpides : la commune n'est couverte que par une seule circonscription où s'affrontent 11 candidats. Un niveau dans la moyenne du reste du pays. Autre point essentiel: les votants auront jusqu'à 18 heures en fin de journée pour aller voter. L'horaire de clôture du bureau de vote n'a en effet pas été prolongé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour minimiser le nombre d'abstentionnistes.

Résultat des élections législatives 2022 à Sorèze

Les élections législatives 2022 auront lieu à Sorèze comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Tarn

Tête de liste Liste Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale Ophélie Balestan Ecologistes Virginie Callejon Rassemblement National Christelle Cabanis Parti radical de gauche Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandra Rey Divers Chantal Tressens Divers extrême gauche Guilhem Carayon Les Républicains Pierre Laporte Divers droite Laura Ponce Reconquête ! Claire Dauge Régionaliste

Législatives 2022 à Sorèze : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les inscrits sur les listes électorales vivant à Sorèze (81540) seront incités à contribuer aux législatives 2022 comme partout en France. Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait décroché 25% des suffrages au premier tour à Sorèze, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui a renouvelé son bail de locataire de l'Elysée et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25% et 18% des suffrages. Au contraire du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour grâce à 52% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48% des voix. Les électeurs de cette commune feront-ils de nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée comme au premier tour de la présidentielle ?