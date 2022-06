Résultat des législatives à Soual - Election 2022 (81580) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Soual

Le résultat des élections législatives 2022 à Soual est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Tarn

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Tarn

Le résultat de l'élection législative à Soual a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 3ème circonscription du Tarn, les 1988 électeurs de Soual ont jeté leur dévolu sur la candidate Rassemblement National. Virginie Callejon a collecté 32% des voix dans la localité. Jean Terlier (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Julien Lassalle (Nouvelle union populaire écologique et sociale) obtiennent respectivement 22% et 21% des suffrages. La participation parmi les habitants enregistrés sur les registres électoraux dans la commune à l'échelle de cette circonscription législative atteint 49%. Les électeurs des 110 autres communes appartenant à la 3ème circonscription du Tarn voteront-ils comme ceux de Soual ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Soual Julien Lassalle Nouvelle union populaire écologique et sociale 22,27% 20,55% Jean Terlier Ensemble ! (Majorité présidentielle) 22,22% 22,34% Virginie Callejon Rassemblement National 22,20% 32,14% Guilhem Carayon Les Républicains 16,28% 11,28% Christelle Cabanis Parti radical de gauche 8,03% 5,90% Laura Ponce Reconquête ! 4,07% 3,48% Claire Dauge Régionaliste 2,18% 1,37% Ophélie Balestan Ecologistes 0,98% 1,37% Pierre Laporte Divers droite 0,97% 0,84% Chantal Tressens Divers extrême gauche 0,78% 0,74% Sandra Rey Divers 0,02% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Soual Taux de participation 54,39% 48,99% Taux d'abstention 45,61% 51,01% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,58% 1,85% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,87% 0,72% Nombre de votants 56 653 974

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Soual sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:27 - Que vont trancher les supporters de gauche à Soual ? Un des enjeux de ces législatives 2022, en France comme à Soual, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat de gauche avait cumulé 14,97% des suffrages lors de la présidentielle dans la commune. On peut encore y ajouter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 3,58% et 2,25% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre un total estimé à 20,8% pour le bloc LFI-PS-EELV. 16:30 - Que peuvent dire les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Soual ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon a tutoyé la majorité LREM-Ensemble dans les sondages vendredi soir. Au même moment, le RN de Marine Le Pen a dépassé les 19%. Ces indications des derniers jours auront probablement une résonnance sur le résultat des législatives à Soual. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. Or à Soual, Marine Le Pen remportait la tête du vote de l'élection présidentielle 2022 avec 32,32% des voix, devant Emmanuel Macron à 20,93%. Suivaient, avec 14,97%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,95%, Éric Zemmour. 14:30 - La participation demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives 2022 à Soual À Soual, le niveau de participation sera à n'en pas douter un critère essentiel des législatives. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà examinée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 23,92% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,41% au premier tour. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ainsi que ses conséquences en matière énergétique et économique sont par exemple en mesure de tempérer l'importance de l'élection aux yeux des électeurs de Soual (81580). 11:30 - A l'annonce des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Soual ? Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le taux d'abstention qui est souvent trop haut lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le pourcentage d'abstention aux élections législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. L'observation des résultats des scrutins passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans auparavant, lors des élections législatives, parmi les 1 790 inscrits sur les listes électorales à Soual, 51,23% avaient boudé les urnes au premier tour, à comparer avec une abstention de 46,65% pour le round deux. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les élections législatives 2022 à Soual Bienvenue dans cette page spéciale où nous suivrons les jalons de ce jour d'élections législatives 2022 à Soual, jusqu'à ce que le résultat soit dévoilé. Il y a 11 candidats dans l'unique circonscription de la ville (un chiffre dans la moyenne nationale) et les électeurs auront jusqu'à 18 heures pour trancher ce dimanche de 1er tour dans les 2 bureaux de vote de la commune.

