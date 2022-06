19:02 - Quel résultat à Talange pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ?

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la 2eme manche de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin ne s'était basée que sur les résultats de Talange. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 2,57% et 1,41% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 31,67% pour le bloc LFI-PS-EELV.