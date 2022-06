Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une des questions clés de ces législatives, à Theix-Noyalo comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 16,44% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Mais il faut encore y ajouter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 6,58% et 1,59% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un total espéré de 24,61% pour le bloc LFI-PS-EELV.

16:30 - Que montrent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Theix-Noyalo ?

La majorité est tombé très près de du bloc LFI-PS-EELV dans les sondages juste avant la période de réserve (28% contre 27% dans le dernier sondage Ipsos). Le RN de Marine Le Pen, lui, a courru après les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Theix-Noyalo au 1er tour. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Lors de la dernière élection, à Theix-Noyalo, Emmanuel Macron avait fini la course en première position au 1er round de l'élection présidentielle avec 35,8% des voix, devant Marine Le Pen à 20,93%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon à 16,44% et Yannick Jadot, quatrième à 6,58%. Un verdict à mettre en perspective avec ce qui s'est passé à l’échelle nationale : un Emmanuel Macron premier à 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15% et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%.