Résultat de la législative à Thourotte : 2e tour en direct

15:30 - Vers une victoire pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Thourotte ?

Au soir du 1er tour des législatives, dimanche 12 juin, les citoyens de Thourotte ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a bénéficié de 30,16% des votes. En 2e place, la candidature Rassemblement National capte 29,87% des votes. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) ramasse 17,05% des suffrages. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.