Résultat de la législative à Thourotte : en direct

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Thourotte, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat LFI avait obtenu 19,93% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il faut aussi tenir compte les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 2,57% et 1,35% au 1er tour de la présidentielle. La Nupes part donc avec un potentiel théorique de 23,85% à Thourotte pour ces élections légilsatives.

16:30 - À Thourotte, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ?

L'actuel locataire de l'Elysée avait obtenu 21,59% des voix à Thourotte, à l'issue du dernier rendez-vous présidentiel contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN grimpait à 35,02% des voix contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 19,93% (contre 21,95%). Les indications nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler ce paysage et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Et pour rappel, la Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se rapprocher dans les enquêtes d'opinion jusqu'à descendre à un minuscule point vendredi soir, devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%.