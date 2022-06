Résultat des législatives à Tocane-Saint-Apre - Election 2022 (24350) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat de l' élection législative à Tocane-Saint-Apre. Le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale arrache la première place chez les 1294 électeurs de la 3ème circonscription de la Dordogne et demeurant à Tocane-Saint-Apre. Cyril Girardeau a amassé 29% des votes au niveau de la ville. Florence Joubert (Rassemblement National) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent grâce à dans l'ordre 21% et 18% des votes. Ce résultat ne concerne présentement que les électeurs de Tocane-Saint-Apre. Les citoyens de 148 communes voisines pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans la 3ème circonscription de la Dordogne. La participation représente 56% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune au niveau de cette circonscription législative.

Les législatives mobilisent généralement moins que le scrutin présidentiel. Cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. L'observation des résultats des élections passées est l'occasion de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville. Au moment des législatives de 2017, le taux d'abstention avait représenté 45,03% au premier tour des électeurs de Tocane-Saint-Apre. L'abstention était de 41,61% au round deux.

L'une des clés de ces élections législatives 2022 sera indiscutablement la participation à Tocane-Saint-Apre. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà analysée en avril. Elle représentait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, 78,95% des personnes aptes à participer à une élection dans la commune avaient pris part au scrutin. La participation était de 80,37% au premier tour, ce qui représentait 1 040 personnes. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions sur l'économie mondiale seraient notamment capables de faire baisser le pourcentage de participation à Tocane-Saint-Apre (24350).

Les dynamiques nationales des dernières semaines auront probablement une résonnance sur les législatives à Tocane-Saint-Apre. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. La majorité a vu son résultat chuter tout près de la Nupes dans les sondages juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Or à l'issue de la dernière présidentielle, à Tocane-Saint-Apre, Marine Le Pen se hissait à la première position avec 25,93% des voix, devant Emmanuel Macron à 23,67%. Suivaient Jean-Luc Mélenchon avec 21,22% et Jean Lassalle à 5,8%.

Un des paramètres majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Tocane-Saint-Apre, reste le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Ce dernier avait enregistré 21,22% des suffrages lors de la présidentielle dans la localité. Et c'est encore sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,75% et 3,54% au 1er tour de la présidentielle. Le bloc LFI-PS-EELV peut donc potentiellement viser 27,51% à Tocane-Saint-Apre pour ces légilsatives.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième, les citoyens votant à Tocane-Saint-Apre (24) seront amenés à contribuer aux élections législatives 2022 comme tous les Français. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette ville où Marine Le Pen est parvenue en pole position du premier tour il y a deux mois. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 25,93% des voix au premier tour à Tocane-Saint-Apre, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de François Hollande et le candidat du parti La France Insoumise avaient obtenu 23,67% et 21,22% des votes. Contrairement au premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le second tour en rassemblant 51,74% des voix. Marine Le Pen avait obtenu 48,26% des votes.