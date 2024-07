Résultat des législatives 2024 à Mareuil en Périgord (24340) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche parmi les favoris aussi à Mareuil en Périgord pour ces élections législatives 2024 ? Combien d'électeurs voteront pour le Front populaire, représentant les insoumis, les socialistes, les communistes, les écologistes et d'autres, et donné comme plus proche du Rassemblement national par les instituts de sondage lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28,06% des bulletins obtenus au niveau national sont un premier indicateur. La réserve de voix s'avère déjà conséquente : lors du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Mareuil en Périgord, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 30,26% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score plus important de 5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a réussi à faire mieux ou non que son score de 2022 lors du second tour, soit 35,08% à l'époque.

20:58 - 20 points arrachés en 2 ans par le RN à Mareuil en Périgord Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella ce soir sera le principal enseignement pour ces élections de l'Assemblée nationale 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Alors qu'à l'échelle nationale, les résultats du RN ont atteint plus de 33% des voix au premier tour des législatives le 30 juin, soit 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la dynamique locale apparaît plus puissante encore. Le parti frontiste a en effet déjà récupéré 20 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut imaginer que le RN sera vainqueur ici ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le résultat du Rassemblement national sera ainsi le grand sujet pour le second tour de cette élection, localement, comme dans le reste du pays. Mis sur la touche en 2022 dans la commune, le RN garde cette fois toutes ses chances de triompher à la fin de l'élection localement. Il y a deux ans, lors des législatives à Mareuil en Périgord, le RN finissait en revanche à la seconde position sur le podium, 20,41% des électeurs étant convaincus par son binôme, contre 25,22% pour Cyril Girardeau (LFI-PS-PC-EELV) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois le premier rang au binôme Ensemble ! (35,55%). C'est donc Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble !) qui terminait en tête sur la ligne d'arrivée.

20:05 - Quel score pour le RN ce soir à Mareuil en Périgord ? Grâce à 40,34% des voix, Florence Joubert (Rassemblement National) a pris les devants à Mareuil en Périgord, le 30 juin dernier pour le 1er round de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de ressortir devant Christelle Druillole (Union de la gauche) et Jean-Pierre Cubertafon (Ensemble !) avec 30,26% et 22,6% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Florence Joubert accumulant cette fois 40,13%, devant Christelle Druillole avec 28,58% et Jean-Pierre Cubertafon avec 23,33%.

19:21 - Participation aux élections législatives à Mareuil en Périgord : une hausse par rapport au scrutin européen ? L'analyse des rendez-vous électoraux passés permet de cerner un peu mieux le vote des habitants de cette commune. Les chiffres montrent un pourcentage d'abstention de 25,2% au premier tour des législatives 2024 à Mareuil en Périgord, inférieur de 10 points à celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 35,07% des personnes en capacité de participer à une élection à Mareuil en Périgord avaient en effet refusé de se rendre aux urnes. L'abstention était de 39,13% pour le scrutin européen de 2019. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle représentait 20% à midi et 45% à 17 h, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle baisser lors du second tour des législatives 2024 à Mareuil en Périgord ? L'un des facteurs clés du scrutin législatif 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. L'abstention a atteint 25,2% à Mareuil en Périgord lors du premier tour des législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,92% des inscrits sur les listes électorales de la ville. Le taux d'abstention était de 19,22% au premier tour. Pour rappel, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 40,32% au premier tour et 37,81% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention d'aujourd'hui à Mareuil en Périgord ? La détermination des habitants d'empêcher la montée du RN pourrait impacter les choix que feront les citoyens de Mareuil en Périgord (24340).

17:29 - Mareuil en Périgord : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La démographie et le contexte socio-économique de Mareuil en Périgord façonnent les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les élections législatives. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des groupes démographiques essentiels dans la ville, avec près de 20% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômage de 10,89%. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (59,93%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 1 067 votants. Le nombre de familles monoparentales (14,43%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, tandis que le taux de salariés en CDD (14,0%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 19,98%, comme à Mareuil en Périgord, indique la présence d'une population plus aisée. Les difficultés du marché immobilier local peuvent aussi être des enjeux électoraux significatifs dans la région.