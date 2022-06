Résultat des législatives à Torcy - Election 2022 (71210) [PUBLIE]

14/06/22 15:55

Le résultat du premier tour de l' élection législative 2022 à Torcy est maintenant officiel. Les citoyens de Torcy votant dans la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire ont jeté leur dévolu sur la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) lors du premier tour des élections législatives 2022. L'issue définitive de l'élection législative à l'échelle de la 5ème circonscription de la Saône-et-Loire dépendra du comportement de vote des électeurs des 55 autres communes qui la composent. Le taux d'abstention s'établit à 63% des citoyens habilités à voter au sein de la commune pour cette circonscription. A l'échelle de la commune, Louis Margueritte a engrangé 26% des votes. Il est suivi par Eric Riboulet (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Arnaud Sanvert (Rassemblement National) qui décrochent dans l'ordre 23% et 22% des voix.