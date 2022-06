Résultat de la législative à Torigny-les-Villes : en direct

12/06/22 11:27

Les résultats des élections législatives 2022 à Torigny-les-Villes vont normalement être donnés peu de temps après la fermeture des 4 bureaux de vote, la cité ne représentant qu'une seule circonscription. Le décompte des suffrages devrait débuter à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été reportée, et on se rendra compte très vite qui des 9 candidats se qualifie au 2me tour.

Au moment de la présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait décroché 33,11% des voix au premier tour à Torigny-les-Villes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le président du parti "La France Insoumise" avaient obtenu 29,51% et 14,06% des voix. Le choix des citoyens de Torigny-les-Villes était resté identique au second tour au profit d'Emmanuel Macron (55,28% des voix). Marine Le Pen avait rassemblé 44,72% des suffrages. Avec un premier tour à son avantage en avril, le président des Français pourra-t-il se reposer sur cette ville pour avoir la majorité des députés de l'Assemblée nationale ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Torigny-les-Villes ( Manche ) ? Elles s'enchaîneront précisément les 12 et 19 juin 2022.