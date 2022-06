Résultat de la législative à Trégastel : 2e tour en direct

15:30 - Vers un succès électoral pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Trégastel ?

Avec 38,67% des votes, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) s'est imposée à Trégastel le 12 juin dernier au soir du 1er tour des législatives. Les représentants Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National la suivent avec 24,33% et 11,13% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI publiée le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme du second tour des législatives. L'union à gauche menée par la France Insoumise devrait accaparer entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient garder entre 40 et 65 sièges.