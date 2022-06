Résultat de la législative à Tréguier : 2e tour en direct

19/06/22 18:12

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Tréguier sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Tréguier. En direct 18:12 - La 2e marche à Tréguier pour la coalition LFI-PS-EELV Le potentiel avant ces législatives à Tréguier pour le bloc LFI-PS-EELV-PC s'élevait à 36,65% dans la commune. C'est en effet le cumul des votes de Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Fabien Roussel et Anne Hidalgo lors de la présidentielle. Dans les 2 bureaux de vote de Tréguier, les voix qui avaient finalement choisi la coalition lors de l'élection législative étaient pourtant de 27,18% dimanche dernier. La Nupes avait ainsi terminé deuxième. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale à Tréguier ? La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a engrangé 30,62% des suffrages pour le premier round de l'élection législative le 12 juin dernier. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National obtiennent respectivement 27,18% et 14,11% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges à l'issue des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - La participation demeure le chiffre phare de ces législatives 2022 à Tréguier Les populations des petites communes se déplacent couramment plus que dans les grandes, la tendance peut-elle évoluer pour le deuxième tour des législatives ? Lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, 75,97% des électeurs habilités dans la commune avaient pris part au scrutin, contre une participation de 75,42% au premier tour, soit 1178 personnes. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des élections législatives ? Dimanche dernier, 43,26% des inscrits sur les listes électorales de Tréguier avaient déserté les urnes. 10:30 - C'est parti pour le 2e tour à Tréguier ! Les isloirs fermeront leurs portes à 18 heures La commune de Tréguier ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi faciliter le choix des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour se prononcer. Seuls les candidats qualifiés il y a 7 jours sont sur la ligne de départ pour cette 2ème manche de l'élection législative à Tréguier. Découvrez le vainqueur dès 20 heures ci-dessus.

Résultats des législatives 2022 à Tréguier - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Tréguier aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste Marie-Amélie Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Bothorel Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Tréguier - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Tréguier

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Tréguier Eric Bothorel (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,93% 30,62% Marie-Amélie Troadec (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,44% 27,18% Sandrine Castek Rassemblement National 13,34% 14,11% Vincent Le Meaux Divers gauche 10,25% 11,81% Yves Jezequel Les Républicains 6,74% 5,73% Bernard Germain Reconquête ! 3,28% 3,33% Sylvie Gioux Ecologistes 3,17% 2,87% Trefina Kerrain Régionaliste 2,13% 1,15% Marielle Vicet Divers 0,92% 0,69% Erwann Leclerc Droite souverainiste 0,90% 1,03% Yann Guéguen Divers extrême gauche 0,81% 0,80% Eric Poder Régionaliste 0,60% 0,23% Carine Weber Divers extrême gauche 0,48% 0,46% Mael Piepers Ecologistes 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Tréguier Taux de participation 56,67% 56,74% Taux d'abstention 43,33% 43,26% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,31% 0,90% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,52% 0,45% Nombre de votants 61 060 884

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de l'élection législative à Tréguier. Au sein de la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor, les 1558 électeurs de Tréguier ont désigné le candidat Ensemble ! (Majorité présidentielle). Néanmoins, le résultat de l'élection législative dans cette circonscription législative peut toujours évoluer si les électeurs des 63 autres communes qui lui sont rattachées font des choix différents de ceux de Tréguier. Eric Bothorel a collecté 31% des voix. Il devance Marie-Amélie Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Sandrine Castek (Rassemblement National) qui récupèrent respectivement 27% et 14% des voix. Le taux de participation parmi les habitants habilités à fréquenter les isoloirs dans la commune pour la 5ème circonscription des Côtes-d'Armor s'établit à 57% (674 non-votants).

Législatives 2022 à Tréguier : les enjeux

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 30.4% des suffrages au premier tour à Tréguier. Celui qui fut ministre de François Hollande avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 24.4% et 17.6% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les administrés de Tréguier avaient confirmé Emmanuel Macron au deuxième en lui confiant 66.3% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 33.7% des voix. Les administrés de cette ville se fieront-ils de nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens vivant à Tréguier seront invités à participer aux législatives 2022 comme tous les Français.