Résultat de la législative à Trélazé : en direct

18:50 - Que vont décider les supporters de gauche à Trélazé ?

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si la totalité du scrutin n'avait eu lieu qu'à Trélazé. Et c'est encore sans compter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 6,83% et 2,35% au premier tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 36,75% à Trélazé pour ce premier tour.