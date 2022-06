Résultat de la législative à Ucel : en direct

12/06/22 11:26

10 candidats sont en lice dans la circonscription d'Ucel ce dimanche 12 juin 2022, pour le premier round de l'élection législative 2022. Un nombre de prétendants proportionnel à celui du reste du pays (10 candidatures habituellement). Et les 1553 habitants de la ville auront jusqu'à 19 heures pour se déplacer dans le bureau de vote et se prononcer pour cette première étape.

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Ucel (Ardèche) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français. Pour quel prétendant pencheront-ils ? A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 24.2% des voix au premier tour à Ucel. L'ancienne conseillère régionale des Hauts-de-France avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 22.4% et 20.2% des suffrages. A l'inverse du premier tour, Emmanuel Macron avait remporté le deuxième tour en réunissant 52.4% des suffrages. Marine Le Pen avait rassemblé 47.6% des voix. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et le RN seront-ils capables de s'emparer d'un siège de député dans cette circonscription ?