Résultat des législatives à Valenciennes - Election 2022 (59300)

12/06/22 23:04

Résultat des législatives 2022 à Valenciennes

Le résultat des élections législatives 2022 à Valenciennes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 21ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative à Valenciennes. Dans la 21ème circonscription du Nord, les 24907 électeurs de Valenciennes ont désigné la candidature Divers droite. Le niveau de la participation représente 43% des citoyens autorisés à voter au sein de la commune pour cette circonscription législative. Béatrice Descamps a raflé 35% des voix. En 2e position, Luce Troadec (Nouvelle union populaire écologique et sociale) glane 28% des voix. Océane Valentin (Rassemblement National) décroche 22% des suffrages. Les citoyens des 19 autres communes composant la 21ème circonscription du Nord voteront-ils comme ceux de Valenciennes ?

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Valenciennes Béatrice Descamps Divers droite 35,43% 35,40% Océane Valentin Rassemblement National 28,62% 22,09% Luce Troadec Nouvelle union populaire écologique et sociale 23,48% 28,16% Laurent Lasselin Divers droite 3,29% 4,60% Corinne Lairé Reconquête ! 3,28% 3,93% Ludovic Aubry Ecologistes 3,15% 3,37% Edith Weisshaupt Divers extrême gauche 1,58% 1,21% Elisabeth Serralta Droite souverainiste 1,17% 1,24% Participation au scrutin Circonscription Valenciennes Taux de participation 41,89% 43,16% Taux d'abstention 58,11% 56,84% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,59% 1,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,69% Nombre de votants 33 956 10 750

Législatives 2022 à Valenciennes : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Valenciennes (59300) ? Elles doivent avoir lieu précisément les 12 et 19 juin prochains. Les électeurs de cette ville s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait amassé 29,0% des votes au premier tour à Valenciennes, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ex-conseillère régionale des Hauts-de-France et le député actuel de la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24,9% et 22,1% des suffrages. Le choix des citoyens de Valenciennes était resté identique au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (57,7% des suffrages). Marine Le Pen avait obtenu 42,3% des voix.