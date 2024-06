Résultat des législatives à Anzin : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - La nouvelle union de la gauche pourrait atteindre entre 26% et 34% à Anzin lors de ces législatives Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives précédentes, mais a disparu aujourd'hui, c'est une nouvelle coalition qui a émergé cette fois. Ce qui rend très incertain le vote de gauche ce dimanche. La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann avait glané 5,76% à Anzin il y a quelques jours. Mais on peut en revanche se projeter sur un résultat de 26% pour la gauche pour ce premier round dans la localité, la part de voix du chef de file Place Publique étant à additionner avec celles de Manon Aubry (12,63%), de l'EELV Marie Toussaint (1,87%) ou encore du communiste Léon Deffontaine (8,6%). Lors du premier tour des élections des députés à Anzin, le binôme Nupes avait par ailleurs cumulé 34,53% des votes dans la localité, soit plus que son score national. Combien voteront pour le Nouveau Front populaire, représentant LFI, le PS, EELV, ou encore le PCF, et annoncé au coude-à-coude avec la majorité présidentielle par les sondeurs ?

18:42 - Le Rassemblement national en force à Anzin pour les législatives Difficile de résumer clairement tous ces résultats. Mais quelques lignes directrices se distinguent… La progression du RN semble déjà solide à Anzin entre le score de Jordan Bardella en 2019 (44,07%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (50,61%), de l'ordre de 6 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux législatives 2024, les études sondagières donnant plutôt au RN une progression de près de 15 points par rapport à 2022 dans l'ensemble du pays, bien plus que les 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 43% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Une avance de Bardella à Anzin le 9 juin Se retourner sur le tout dernier test électoral apparaît comme encore plus avisé au moment d'anticiper le scrutin de ce 30 juin. Le score de la liste du RN, qui avait comme guide un certain Jordan Bardella en 2024, était en effet au plus haut à Anzin, avec 50,61%. Le mouvement eurosceptique doublait alors Manon Aubry à 12,63% et Léon Deffontaines à 8,6%.

14:32 - En 2022, qui aurait été président selon les élections d'Anzin ? L'élection du président de la République est certainement la clé pour estimer une tendance politique locale. La cité d'Anzin s'était nettement tournée vers Marine Le Pen lors du scrutin présidentiel 2022 puisque la cheffe de file du parti frontiste prenait les devants avec 40,11% au 1er round. Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient derrière à 22,94% et 16,34% des voix. Fabien Roussel prenait la quatrième place avec 9,32% des suffrages. Au 2e tour, la cheffe du RN écrasait aussi Emmanuel Macron avec 63,24% contre 36,76%.

12:32 - Le RN en pôle position au premier tour des dernières législatives à Anzin Au cours des élections des députés il y a deux ans, le Rassemblement national parvenait à tirer son épingle du jeu à Anzin. C'est en effet Guillaume Florquin qui se classait en tête au premier tour avec 35,55% dans la commune, qui votait pour la 20ème circonscription du Nord. Fabien Roussel (Nupes) s'imposait par la suite au second tour en revanche, avec 54,60%.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Anzin : ce qu'il faut retenir Comment la population d'Anzin peut-elle impacter les résultats des élections législatives ? Le taux de chômage à 26,02% pourrait agir sur les espoirs des électeurs en ce qui concerne les politiques sur le travail. Avec une densité de population de 3732 hab/km² et 40,37% de population active, ces chiffres pourraient engendrer plus d'intérêts pour les élections. Un salaire moyen mensuel net de 1891,32 euros/mois peut être caractéristique de difficultés économiques locales. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,66%) met en lumière des besoins de soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (12,97%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Anzin mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 15,32% des habitants titulaires du seul baccalauréat. La France devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

09:32 - Quelle sera l'abstention aux législatives à Anzin (59410) ? Pour cerner plus précisément le vote des électeurs de cette agglomération, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Il y a quelques semaines, durant les précédentes élections européennes, le taux d'abstention représentait 58,48% dans la commune d'Anzin. L'abstention était de 59,55% en 2019. Pour mémoire, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 67,45% au premier tour et seulement 66,46% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les législatives à Anzin ? En avril 2022, pour le premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 8 590 personnes en âge de voter dans l'agglomération, 35,88% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 36,39% au second tour.