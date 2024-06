En direct

19:49 - Les bulletins de la coalition de gauche très suivis La gauche unie aux dernières législatives ayant explosé, à quel parti vont s'attacher ses électeurs au cours de ces nouvelles élections de 2024 ? Quelle part votera pour le Front populaire ? Lors du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à la Sentinelle, le binôme Nupes avait en effet obtenu 28,17% des votes dans la commune. Une somme à mettre en perspective avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (20,44% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,51% pour Yannick Jadot, 6,04% pour Fabien Roussel et 1,44% pour Anne Hidalgo). A l'issue des européennes plus récemment, la liste Glucksmann s'est arrogée 9,63% à la Sentinelle. Mais la gauche pourrait faire plus à l'issue du scrutin du jour, puisque l'alliance relookée peut théoriquement atteindre 23% cette fois, en faisant la somme des résultats de Manon Aubry (LFI), Marie Toussaint (EELV) et Léon Deffontaine (PCF).

18:42 - En 5 ans, le RN a gagné 12 points à la Sentinelle Malgré des évolutions rapides voire parfois radicales, il y a des conclusions à tirer de tous ces chiffres. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont affiché plus de 30% des voix aux élections européennes de juin, soit près de 8 points de plus qu'aux européennes précédentes, la tendance locale apparaît décuplée. Le mouvement a en effet déjà gagné 12 points ici entre 2019 et 2024. Il y a donc des raisons de penser que le RN arrive à environ 50% ou plus à la Sentinelle ce 30 juin au soir, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Un énorme 54,5% pour Bardella à la Sentinelle au début du mois On ne peut oublier le scrutin qui a bouleversé le pays il y a quelques jours. Si on rentre dans le détail en effet, la liste Rassemblement national, dirigée par Jordan Bardella, est arrivée en tête des européennes à la Sentinelle. L'extrême droite cumulait 54,5% des votes, soit 515 voix, face à Raphaël Glucksmann à 9,63% et Manon Aubry à 8,15%.

14:32 - Marine Le Pen doublait Macron et Mélenchon à la Sentinelle au premier tour de l'élection présidentielle C'est certainement le choix de celui qui va présider la France qui est l'indicateur le plus précis sur le bord politique des habitants d'une commune. Performance notable : le RN avait récolté au premier tour plus de votes aux législatives 2022 dans la commune que Marine Le Pen en personne lors de l'élection présidentielle. La candidate avait rassemblé 41,84% au premier tour sur place. Elle avait alors surpassé Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, crédités chacun de 20,44% et 19,34%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au deuxième tour (avec 63,51% contre 36,49%).

12:32 - Un Rassemblement national déjà favori au premier tour Le résultat des législatives à l'échelle locale sera observé à travers le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste de la France. Les élections législatives avaient abouti à un joli score pour le Rassemblement national à la Sentinelle. Dans la commune, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 43,17%. La victoire devait finalement lui échoir au second tour dans la localité, avec 54,27%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,73%.

11:02 - Élections législatives à la Sentinelle : un éclairage démographique Dans la ville de la Sentinelle, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques influencent les résultats des législatives. Avec une densité de population de 822 habitants par km² et un taux de chômage de 20,78%, le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Un salaire moyen mensuel net de 2067,51 €/mois peut être l'expression de difficultés économiques locales. D'autres part, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (18,98%) et le nombre de résidences HLM (27,02% des logements) font ressortir les défis sociaux et économiques qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à la Sentinelle mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 14,06% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

09:32 - Quelles prévisions pour la participation aux élections législatives à la Sentinelle ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 30 juin 2024, lors des législatives à la Sentinelle ? Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 39,82% au premier tour. Au deuxième tour, 37,08% des votants ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à la Sentinelle pour les législatives 2024 ? Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 70,37% au niveau de la commune. La participation était de 71,58% au deuxième tour, soit 1 511 personnes. La volonté des habitants de faire "barrage" au Rassemblement national pourrait en effet ramener les citoyens de la Sentinelle dans les isoloirs.