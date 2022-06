19:38 - Sur qui vont se diriger les voix de gauche à Valencisse ?

Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche sera une des énigmes de ces législatives, à Valencisse comme dans toute la France. Ces électeurs ont représenté 19,39% des suffrages le dimanche 10 avril dans la cité. Les conversions des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce soir dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 6,22% et 2,26% au premier tour de la présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 27,87% pour la coalition de gauche.