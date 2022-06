Résultat des législatives à Valergues - 2e tour élection 2022 (34130) [DEFINITIF]

19/06/22 20:26

Résultat 2e tour

Résultat 1er tour

Comment ont voté d'ordinaire les électeurs de cette ville lors des précédentes consultations politiques ? En 2017, pendant les législatives, 41,87% des personnes en capacité de participer à une élection à Valergues avaient pris part au scrutin au deuxième tour, en d’autres termes 654 électeurs s'étaient déplacés dans leur bureau de vote. Avec une abstention qui continue de grimper depuis des années lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au second round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 35,33% à 17 h.

Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des élections législatives. L'union à gauche menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. Les Républicains pourraient conserver entre 40 et 65 députés. Les sondages à l'échelle nationale ont tendance à lisser des réalités délicates dans les territoires, comme par exemple à Valergues. La candidature Rassemblement National a recueilli 30,15% des suffrages dimanche 12 juin au soir du premier tour des élections législatives. Les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Nouvelle union populaire écologique et sociale la suivent grâce à 20,84% et 20,22% des suffrages.

Dans les 2 bureaux de vote de Valergues, les voix qui avaient choisi la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon le 12 juin pour la législative seront sans doute déterminantes ce dimanche pour le 2e tour du scrutin. Le candidat Nupes avait cumulé 20,22% des suffrages la semaine passée. Ce premier résultat est cependant à mettre en perspective avec les suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de la présidentielle. Dans la localité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel se sont trouvés à respectivement 18,58%, 3,6%, 1,91% et 1,62% en avril. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 25,71% à Valergues pour ces légilsatives.

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30,84% des votes au premier tour à Valergues, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,60% et 18,58% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Valergues avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 53,51% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 46,49% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Valergues (34130) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français.