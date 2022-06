Résultat de la législative à Valergues : en direct

12/06/22 17:07

À Valergues, le taux de participation constituera indiscutablement l'un des critères principaux du scrutin législatif. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central il y a deux mois. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Pour le second tour de la dernière présidentielle, 21,56% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 19,18% au premier tour. Le conflit militaire entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique seraient en mesure de détourner les habitants de Valergues des urnes.

Durant l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait amassé 30,84% des votes au premier tour à Valergues, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à un second mandat et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 24,60% et 18,58% des voix. Fidèles à leur choix du premier tour, les citoyens de Valergues avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 53,51% des voix. Emmanuel Macron avait obtenu 46,49% des votes. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette localité où Marine Le Pen est parvenue en tête du premier tour en avril dernier. Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs vivant à Valergues (34130) seront invités à contribuer aux résultats des élections législatives comme tous les Français.