Résultat de la législative à Vallet : en direct

12/06/22 18:54

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vallet sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:54 - Quel résultat aux législatives de Vallet pour la coalition de gauche ? Une des questions clés de ces élections législatives, en France comme à Vallet, sera le résultat de la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés. Le candidat avait obtenu 18,54% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Et c'est encore sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 7,12% et 2,18% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total théorique de 27,84% pour la coalition LFI-PS-EELV. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Vallet ? Les indicateurs nationaux des ultimes semaines rejailliront certainement à Vallet au 1er tour. Mais impossible d'ignorer les spécificités locales. La majorité LREM-Ensemble est tombée tout près du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Le Rassemblement national, lui, n'a cessé de s'approcher des 20%. Or Emmanuel Macron avait glané la tête du vote à la dernière présidentielle à Vallet avec 36,17% des votes exprimés, au premier tour. Marine Le Pen terminait à la deuxième place à 18,77%, devant Jean-Luc Mélenchon à 18,54% et Yannick Jadot à 7,12%. 14:30 - À Vallet, le chiffre clé de ces législatives reste l'abstention L'abstention sera sans aucun doute l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 à Vallet. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. Au second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait représenté 20,48% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération, contre un taux d'abstention de 19,86% au premier tour. La guerre russo-ukrainienne et ses répercussions sur les tarifs de l'essence et du gaz seraient par exemple susceptibles de modifier les décisions que prendront les habitants de Vallet. 11:30 - À Vallet, le score de l'abstention à l'occasion des législatives sera un élément fort Au cours des dernières années, les 9 358 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. A l'occasion des élections législatives de 2017, parmi les 6 508 personnes en âge de voter à Vallet, 54,5% avaient refusé de se rendre aux urnes au premier tour. Le taux d'abstention était de 44,81% au deuxième tour. Le premier tour de scrutin de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres nationaux de 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives s'élevait à 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Vallet pour ces législatives Ces législatives 2022 sont donc lancées ! À Vallet, il y a encore de la marge pour se prononcer sur les 12 candidats qui s'opposent pour devenir député. Les 7040 électeurs de Vallet ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 7 bureaux de vote de la ville pour prendre part au scrutin.

Les élections législatives 2022 auront lieu à Vallet comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Loire-Atlantique

Tête de liste Liste Sabine Leger Reconquête ! Florence Lempernesse Droite souverainiste Geneviève Bannwarth Rassemblement National Guillaume Bonamy Divers gauche Malika Saiche Ecologistes Bruno Cailleteau Nouvelle union populaire écologique et sociale Philippe Chéneau Divers droite Sophie Errante Ensemble ! (Majorité présidentielle) Richard Dana Divers Charlotte Luquiau Les Républicains Maxime Chéneau Régionaliste Emmanuèle Gardair Divers extrême gauche

Quel sera le résultat des élections législatives à Vallet (Loire-Atlantique) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Les administrés de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives à l'image du premier tour de la présidentielle ? Au moment de l'élection présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait récolté 36% des suffrages au premier tour à Vallet. L'ancien banquier de la Banque Rothschild avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 19% et 19% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Vallet gratifié de 70% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 30% des suffrages.