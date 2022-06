Résultat des législatives à Vannes - Election 2022 (56000) [PUBLIE]

12/06/22 21:20

Résultat des législatives 2022 à Vannes

Le résultat des élections législatives 2022 à Vannes est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Morbihan

Résultat de la législative dans la 1ère circonscription du Morbihan

Le résultat de l' élection législative 2022 à Vannes a été publié par le ministère de l'Intérieur. Au sein de la 1ère circonscription du Morbihan, les 39446 électeurs de Vannes ont désigné la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle). Les citoyens des 24 autres communes composant la 1ère circonscription du Morbihan voteront-ils comme ceux de Vannes ? Anne Le Hénanff a raflé 33% des suffrages. Luc Foucault (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et François Ars (Les Républicains) obtiennent 26% et 12% des votes. Le taux d'abstention s'élève à 48% des électeurs inscrits dans les listes électorales dans la commune à l'échelle de cette circonscription électorale (20 396 votants).

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vannes Anne Le Hénanff Ensemble ! (Majorité présidentielle) 34,05% 33,34% Luc Foucault Nouvelle union populaire écologique et sociale 25,01% 25,96% Lydia Veronique Caroline Le Barz Rassemblement National 11,58% 9,00% François Ars Les Républicains 8,12% 11,78% François Mousset Divers droite 6,34% 5,13% Franck Chevrel Reconquête ! 4,79% 5,45% Yann Le Baraillec Divers gauche 3,32% 3,35% Jean-Jacques Page Régionaliste 1,39% 1,12% David Cabas Droite souverainiste 1,26% 1,18% Magali Croci Ecologistes 1,22% 1,12% Françoise Ramel Régionaliste 1,06% 0,88% Bertrand Deléon Divers 0,71% 0,79% Paul Robel Divers extrême gauche 0,64% 0,37% Marc Peschanski Divers extrême gauche 0,50% 0,51% Participation au scrutin Circonscription Vannes Taux de participation 54,62% 51,71% Taux d'abstention 45,38% 48,29% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,26% 0,91% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,40% 0,36% Nombre de votants 62 734 20 396

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Vannes sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 18:45 - Quel résultat aux législatives de Vannes pour les Insoumis et leurs alliés ? Un des paramètres majeurs de ces élections législatives, en France comme à Vannes, reste le résultat du bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon. Le député de Marseille avait enregistré 18,23% des suffrages le dimanche 10 avril sur place. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 7,93% et 1,99% au 1er tour de la présidentielle. Ce qui donne un potentiel de 28,15% pour le bloc LFI-PS-EELV dans la commune. 16:30 - Que peuvent enseigner les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vannes ? Le président-candidat avait obtenu 36,84% des voix à Vannes, à la dernière élection contre un peu moins de 28% dans toute la France. La candidate du Front national grimpait à 13,13% des suffrages contre 23,15% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 18,23% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des dernières semaines modifieront probablement la situation à Vannes au 1er tour, même s'il est impossible d'ignorer les particularités locales. Pour rappel l'alliance LREM-Ensemble est tombée à un trait de la coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon dans les intentions de vote avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos publié cette semaine). Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. 14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats des élections législatives à Vannes Le niveau d'abstention constituera sans nul doute un facteur déterminant du scrutin législatif à Vannes. La guerre russo-ukrainienne serait par exemple capable de faire surtout gagner l'abstention à Vannes (56000). A l'occasion du deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage de participation s'était hissé à 74,14% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux de participation était de 76,29% au premier tour, ce qui représentait 29 806 personnes. Pour rappel, au niveau national, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - À Vannes, les chiffres de l'abstention aux législatives seront un élément important Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une nouvelle abstention record à l'instar des élections législatives de 2017 ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : la participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour. Au cours des rendez-vous électoraux antérieurs, les 55 411 habitants de cette ville ont révélé leurs préférences de vote. Lors des précédentes élections législatives, parmi les 36 646 personnes en âge de voter à Vannes, 54,63% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir au premier tour, contre un taux d'abstention de 45,14% au dernier round. 09:30 - Les électeurs de Vannes ont jusqu'à 18 heures pour glisser leur bulletin dans l'urne C'est donc parti pour ces élections législatives 2022 ! À Vannes, il reste encore du temps pour se prononcer sur les 14 candidats qui ont postulé pour devenir député. Les 39069 habitants de Vannes ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 38 bureaux de vote de la ville pour se rendre aux urnes.

Législatives 2022 à Vannes : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Vannes (56) ? Elles se dérouleront précisément les 12 et 19 juin 2022. A l'occasion de l'élection présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait décroché 37% des suffrages au premier tour à Vannes. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice avait devancé Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui avaient respectivement obtenu 18% et 13% des voix. Le choix des électeurs de Vannes était resté égal au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (73% des suffrages), laissant par conséquent à Marine Le Pen 27% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Emmanuel Macron et à La République En Marche aux législatives à l'instar du premier tour de la présidentielle ?