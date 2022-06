Résultat de la législative à Varetz : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Seuls les postulants qualifiés il y a une semaine sont en lice dans l'unique circonscription de Varetz ce dimanche 19 juin, pour le second tour des élections législatives 2022. Un niveau de postulants réduit. Les 1899 citoyens de la métropole auront jusqu'à 18 heures pour gagner les 2 bureaux de vote et choisir leur représentant lors de ce second épisode.

La candidature Rassemblement National a amassé 23,37% des suffrages le 12 juin dernier lors du premier round de l'élection législative. En seconde place, la candidature Les Républicains recueille 20,84% des suffrages. Quant à elle, la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) capte 19,89% des suffrages. A en croire une étude Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 sièges au terme des élections législatives. La Nouvelle Union populaire écologique et sociale menée par la France Insoumise devrait rafler entre 180 et 210 députés. De leur côté, les Républicains pourraient maintenir entre 40 et 65 sièges.

La coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés avait cumulé 19,89% des suffrages au 1er tour de la législative la semaine passée dans les 2 bureaux de vote de Varetz. Mais ce score est tout de même à analyser au regard des votes de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. À Varetz, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,46%, 3,05%, 1,99% et 3,58% en avril. Soit un point de départ théorique de 25,08% pour le bloc des Insoumis et de leurs alliés pour ces législatives à Varetz.

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier tour de l' élection législative à Varetz. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de bulletins de votes parmi les 1910 citoyens de Varetz votant dans la 2ème circonscription de la Corrèze. Valéry Elophe a réuni 23% des suffrages. Frédérique Meunier (Les Républicains) et Nicolas Brousse (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec respectivement 21% et 20% des votes. L'abstention parmi les citoyens autorisés à se rendre aux urnes au sein de la commune à l'échelle de cette circonscription atteint 49% (soit 929 non-votants). Reste encore à savoir si les électeurs des 104 autres communes rattachées à la 2ème circonscription de la Corrèze feront les mêmes choix que ceux de Varetz.

Les citoyens de Varetz prendront à nouveau le chemin de leur bureau de vote en 2022. Ils seront priés de participer aux élections législatives qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Au moment de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 28% des suffrages au premier tour à Varetz. La présidente du Rassemblement National avait devancé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 25% et 16% des voix. Et pour finir retournement de situation : Emmanuel Macron était, au terme de la campagne d'entre-deux tours, ressorti en tête du second tour avec 52% des suffrages. Marine Le Pen avait obtenu 48% des suffrages. Les habitants de cette commune s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat d'extrême droite à l'Assemblée à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?