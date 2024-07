Résultat des législatives 2024 à Saint-Viance (19240) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Un électorat de gauche estimé entre 24% et 32,56% à Saint-Viance pour ces législatives Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (plus de 25,6% pour la Nupes à l'échelle du pays en 2022 et 28,06% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va aboutir à un nombre important d'élus ce dimanche, pour le second tour des législatives. La somme des voix n'est pas négligeable. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Viance, le binôme Front populaire a pour sa part réuni 32,56% des votes dans la localité. Un chiffre qui a fortement progressé de 12 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022. On saura ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 46,49% à l'époque.

20:58 - 16 points gagnés en 2 ans par le RN à Saint-Viance Le résultat des législatives à l'échelle locale sera scruté selon le prisme de la dynamique du Rassemblement national, comme dans le reste du pays. La progression du parti, qui se monte déjà à 16 points à Saint-Viance entre son score des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti de Marine Le Pen semble en effet être monté encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses candidats plutôt 15 points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. En extrapolant, on peut donc imaginer que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Viance Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé à travers le prisme de la dynamique RN, comme dans de nombreuses autres villes. Après avoir perdu en 2022 dans la ville, le RN garde cette fois une vraie possibilité de remporter l'élection localement. Lors des dernières législatives à Saint-Viance, le RN se plaçait en revanche à la deuxième place sur le podium, 23,12% des habitants passés par les urnes ayant choisi son binôme, contre 23,75% pour Christophe Jerretie (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au second, il avait encore échoué dans la ville, laissant cette fois la première place au binôme Les Républicains avec 53,51%. C'est ainsi Francis Dubois (Les Républicains) qui l'emportait.

20:05 - Déjà 39,18% pour le RN à Saint-Viance aux élections législatives Maïtey Pouget (Rassemblement National) a recueilli 39,18% des voix à Saint-Viance le 30 juin, au soir du premier round des élections législatives. François Hollande (Front populaire) ramassait 32,56%. De son côté, Francis Dubois (Les Républicains) obtenait 26,03% des électeurs. La circonscription n'a en revanche pas affiché les mêmes résultats que la commune, puisque c'est François Hollande qui s'y taillait la part du lion, avec 37,63% devant Maïtey Pouget avec 30,89% et Francis Dubois avec 28,64%.

19:21 - A l'affichage des résultats des législatives, quelle est la participation à Saint-Viance ? Comment votent d'habitude les électeurs de cette ville ? Le 30 juin dernier, 75,28% des électeurs de Saint-Viance ont participé au 1er round des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 12 points à celui des dernières élections européennes. Au moment du scrutin européen de début juin, sur les 1 545 inscrits sur les listes électorales à Saint-Viance, 63,04% s'étaient effectivement rendus aux urnes, contre un taux de participation de 55,83% lors des européennes de 2019. Pour information, à l'échelle nationale, la participation aux élections européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, mieux qu'en 2019.

18:35 - L'abstention va-t-elle monter à l'occasion du 2e tour des législatives 2024 à Saint-Viance ? Qu'en est-il de la participation ce 7 juillet 2024, lors des législatives à Saint-Viance ? Dans la commune, le pourcentage de participation lors du 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 75,28%. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 84% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 81,87% au deuxième tour, soit 1 228 personnes. Pour mémoire, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 53,13% au premier tour et 53,06% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Saint-Viance ? Les populations des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Viance ?

17:29 - Saint-Viance : législatives et dynamiques démographiques Quelle influence la population de Saint-Viance exerce-t-elle sur le résultat des législatives ? La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la localité, 18,85% des résidents sont des enfants, et 6,85% de 75 ans et plus. Le pourcentage de ménages disposant d'au moins une voiture (86,19%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 798 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (12,37%) révèle des besoins de soutien familial, alors que le taux de salariés en CDD (5,92%) fait ressortir des défis de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Viance mettent en relief des niveaux variés de qualifications, avec 22,63% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.