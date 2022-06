Résultat de la législative à Varetz : en direct

En direct

19:25 - Quel résultat à Varetz pour la coalition de gauche ? Dans les 2 bureaux de vote de Varetz, les voix de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle seront sans doute décisives ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait atteint 16,46% des suffrages en avril dernier dans la ville. Les transferts des votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à observer ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 3,05% et 1,99% au 1er tour de la présidentielle. Voilà qui donne un point de départ de 21,5% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Varetz.

16:30 - À Varetz, des sondages tout aussi convaincants qu'en France ? La coalition de gauche incarné par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de la majorité présidentielle dans les intentions de vote juste avant la période de réserve. Pendant ce temps, le Rassemblement national est venu coller les 20%. Ces indicateurs des ultimes semaines auront sans doute un écho sur les législatives à Varetz ce dimanche. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Or à Varetz, Marine Le Pen accostait en tête de la dernière élection avec 28,0% des voix au premier round, devant Emmanuel Macron à 25,22%. On trouvait plus loin, avec 16,46%, Jean-Luc Mélenchon et enfin, à 7,5%, Valérie Pécresse. Au niveau national, c'est un score de 27,85% qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%.

14:30 - L'abstention reste l'enjeu majeur de ces élections législatives 2022 à Varetz Qu'en sera-t-il de l'abstention ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Varetz ? Les études révèlent que l'abstention est habituellement plus élevée chez les jeunes, cet état de fait peut-il s'aggraver pour des législatives ? Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 19,41% des électeurs inscrits dans la ville avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 18,59% au premier tour. Pour rappel, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention à la présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

11:30 - A l'affichage des résultats des élections législatives 2022, quels seront les taux d'abstention à Varetz ? Comment votent généralement les habitants de cette ville ? Il y a 5 ans, durant les élections législatives, le taux de participation s'était hissé à 54,98% au premier tour des électeurs de Varetz. Le taux de participation était de 49,89% au round numéro deux. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Voici les chiffres de 2017 au niveau national : le taux de participation aux législatives atteignait 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au deuxième tour.