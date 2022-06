En direct

19:45 - Que vont trancher les électeurs de gauche à Vernantes ? Jean-Luc Mélenchon avait atteint 15,81% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle dans l'unique bureau de vote de Vernantes le 10 avril dernier. Il ne faut pas oublier non plus les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient obtenu respectivement 3,14% et 1,35% au 1er tour de l'élection présidentielle. Voilà qui donne un potentiel de 20,3% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - Que disent les enquêtes d'opinion des législatives 2022 pour Vernantes ? Emmanuel Macron avait obtenu la meilleure place à l'issue de la dernière élection suprême à Vernantes avec 29,82% des votes exprimés, au 1er tour. Marine Le Pen arrivait à la deuxième place à 29,82%, au-dessus de Jean-Luc Mélenchon à 15,81% et Éric Zemmour à 6,73%. Mais à l’échelle nationale, Emmanuel Macron terminait cette première bataille avec 27,85% des voix, devant Marine Le Pen à 23,15%, et Jean-Luc Mélenchon à un peu moins de 22%. Les tendances nationales des derniers jours changeront probablement ce décor à Vernantes. Il faut se rappeler que la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés a tutoyé la majorité présidentielle dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Au même moment, le RN de Marine Le Pen est passé au-dessus des 19%.

14:30 - L'abstention demeure l'enjeu majeur de ces élections législatives à Vernantes À Vernantes, l'un des critères importants de ces élections législatives 2022 sera sans nul doute le taux d'abstention. Les habitants des grandes et moyennes communes votent la plupart du temps moins que dans les petites, la tendance peut-elle changer pour des législatives ? Il y a 2 mois, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 23,82% des électeurs de la ville. L'abstention était de 25,82% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour, plus qu'en 2017.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Vernantes lors du premier tour des législatives ? L'étude des consultations démocratiques antérieures est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. En 2017, au moment des élections législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 57,85% au premier tour des électeurs de Vernantes. Le taux d'abstention était de 50,99% pour le deuxième round. Les élections législatives mobilisent souvent beaucoup moins que la présidentielle. Cette année fera-t-elle exception ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 heures.