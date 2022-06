Résultat de la législative à Vézénobres : 2e tour en direct

19/06/22 18:58

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Vézénobres sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Vézénobres. En direct 18:58 - La Nupes a culminé en tête il y a 7 jours à Vézénobres La réserve de voix à gauche de l'échiquier avant ces législatives à Vézénobres atteignait 29,29%. Un chiffre correspondant au total des scores Mélenchon-Jadot-Roussel-Hidalgo lors de la présidentielle. Cet élément a certainement eu un impact sur le résultat des élections législatives au premier tour dans la localité. Son postulant a atteint 28,95% des suffrages le dimanche 12 juin sur place. Ce qui avait tout de même placé la Nupes en première place. 15:30 - À Vézénobres, la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale en tête Dimanche 12 juin à l'occasion du premier tour des législatives, les citoyens de Vézénobres ont plébiscité la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a collecté 28,95% des suffrages. Les représentants Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National décrochent respectivement 25,31% et 22,8% des votes. A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des législatives. La coalition Nupes menée par la France Insoumise pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen devrait réussir à constituer un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - L'un des enjeux majeurs de ces législatives à Vézénobres demeure la participation Les résultats des législatives 2022 sont autant attendus que le pourcentage de participation qui est trop bas lors de ce type de scrutin. Le week-end dernier, 49,18% des personnes en capacité de voter à Vézénobres avaient participé à l'élection. L'analyse des résultats des dernières consultations démocratiques permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette commune. En avril 2022, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait atteint 76,39% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 78,69% au premier tour, soit 1145 personnes. 10:30 - Le député de Vézénobres sera connu ce dimanche soir La commune de Vézénobres n'est couverte que par une seule circonscription législative, ce qui devrait faciliter les démarches des citoyens qui ont jusqu'à 18 heures pour faire leur devoir. Seuls les postulants qualifiés il y a sept jours se soumettent au vote pour cette 2ème étape de l'élection législative à Vézénobres. Les résultats seront publiés dès 20 heures sur cette page.

Résultats des législatives 2022 à Vézénobres - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Vézénobres aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste Pierre Meurin Rassemblement National Arnaud Bord Nouvelle union populaire écologique et sociale

Résultats des législatives 2022 à Vézénobres - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Vézénobres

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 4ème circonscription du Gard

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Vézénobres Pierre Meurin (Ballotage) Rassemblement National 30,56% 22,80% Arnaud Bord (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 26,58% 28,95% Philippe Ribot Ensemble ! (Majorité présidentielle) 21,58% 25,31% Aurélie Wagner Reconquête ! 4,58% 6,43% Jean-Pierre de Faria Divers droite 3,65% 2,52% Valérie Martre Union des Démocrates et des Indépendants 3,13% 4,90% Nadine Schuster Ecologistes 2,34% 2,94% Dominique Richard Passieu Divers centre 1,93% 1,82% Jérôme Garcia Divers extrême gauche 1,55% 0,84% Denis Biais Droite souverainiste 1,50% 1,26% Gaël Girard Divers droite 1,38% 0,84% Stéphanie Bienkowski Ecologistes 1,05% 1,26% Stéphane Napoli Divers 0,18% 0,14% Participation au scrutin Circonscription Vézénobres Taux de participation 48,35% 49,18% Taux d'abstention 51,65% 50,82% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,53% 1,10% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,14% Nombre de votants 45 622 724

Le résultat de l'élection législative 2022 à Vézénobres a été officialisé par le ministère de l'Intérieur. C'est le représentant Nouvelle union populaire écologique et sociale qui a rassemblé le plus de voix de la part des 1472 habitants de Vézénobres de la 4ème circonscription du Gard. Ces données ne représentent cependant pas l'entièreté des suffrages au niveau de la circonscription : 94 autres communes participent en effet au résultat de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Gard. Dans la ville, Arnaud Bord a collecté 29% des votes. Philippe Ribot (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Pierre Meurin (Rassemblement National) recueillent dans l'ordre 25% et 23% des votes. Le taux d'abstention parmi les électeurs habilités à fréquenter les bureaux de vote au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale s'établit à 51%, ce qui représente 748 non-votants.

Législatives 2022 à Vézénobres : les enjeux

Lors de la présidentielle de 2022, c'est Marine Le Pen qui avait récolté 25,9% des votes au premier tour à Vézénobres, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le fondateur du parti "La République En Marche" et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 23,0% et 20,8% des suffrages. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Vézénobres gratifiée de 51,9% des voix. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 48,1% des suffrages. Les habitants de cette commune feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et plébisciteront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'image du premier tour de l'élection présidentielle ? Les citoyens de Vézénobres prendront à nouveau le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront invités à contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.