Résultat de la législative à Villebon-sur-Yvette : en direct

11:08 - Villebon-sur-Yvette dispose d'une exception pour voter jusqu'à 20 heures

La métropole de Villebon-sur-Yvette ne compte qu'une seule circonscription législative, de quoi simplifier la vie des citoyens qui ont jusqu'à 20 heures pour se rendre à l'isoloir. Une prolongation de 2 heures en comparaison de l'heure normale (le plus souvent 18h), rendue possible par décision de la préfecture, pour motiver le plus de monde possible à participer. 12 candidats se soumettent au vote pour cette élection législative à Villebon-sur-Yvette soit légèrement plus en moyenne que dans les autres territoires. Découvrez tous les résultats dès 20 heures ci-dessus.