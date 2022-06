Résultat de la législative à Villefranche-de-Lauragais : 2e tour en direct

19/06/22 18:06

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Villefranche-de-Lauragais sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Villefranche-de-Lauragais. En direct 18:06 - La coalition LFI-PS-EELV a culminé en première position dimanche dernier à Villefranche-de-Lauragais Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Villefranche-de-Lauragais, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait atteint un haut niveau avant ce 2e épisode des législatives 2022. Cet électorat a donc son importance ce dimanche 19 juin. Ce score est néanmoins à mettre en perspective avec les suffrages de LFI, du PS, d'EELV et du PCF lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 19,17%, 5,15%, 4,08% et 2,63% en avril. Ce qui aboutissait à un total espéré de 31,03% pour la coalition de gauche. 15:30 - Vers une défaite pour la candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) à Villefranche-de-Lauragais ? La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale a engrangé 33,07% des suffrages le 12 juin dernier à l'occasion du premier tour de la législative. Elle a devancé les candidats Ensemble ! (Majorité présidentielle) et Rassemblement National qui recueillent 27,05% et 19,81% des voix. Selon une enquête Ifop-Fiducial pour LCI diffusée le mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle pourrait obtenir entre 265 et 300 sièges au terme des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait remporter entre 180 et 210 députés. Le RN de Marine Le Pen devrait parvenir à monter son propre groupe parlementaire de 20 à 40 députés. 13:30 - L'abstention va-t-elle battre un nouveau record à Villefranche-de-Lauragais lors des législatives 2022 ? Les habitants des communes de petite taille votent couramment plus que dans les grandes, cet état de fait peut-il changer pour le deuxième tour des législatives ? Il y a 2 mois, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation représentait 76,33% au niveau de la localité, à comparer avec un taux de participation de 79,52% au premier tour, soit 2881 personnes. Choisir son futur député n'étant pas une priorité pour les Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? La semaine dernière, 52,69% des inscrits sur les listes électorales de Villefranche-de-Lauragais s'étaient rendus dans l'isoloir. 10:30 - On vote ce 19 juin à Villefranche-de-Lauragais pour le 2e tour des élections C'est donc reparti pour ces législatives à Villefranche-de-Lauragais, avec le deuxième round dont le démarrage a eu lieu ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les quelques candidats qui bataillent pour devenir député. Les 3623 inscrits de Villefranche-de-Lauragais ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 4 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Résultats des législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Villefranche-de-Lauragais aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Alice Assier Nouvelle union populaire écologique et sociale Dominique Faure Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Résultats des législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Villefranche-de-Lauragais

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villefranche-de-Lauragais Alice Assier (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,16% 33,07% Dominique Faure (Ballotage) Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,08% 27,05% Christelle Poirier Rassemblement National 15,19% 19,81% Stéphanie Respaud Les Républicains 5,24% 3,73% Baptiste Marquie Divers droite 4,95% 6,92% Ghislaine Bourland Reconquête ! 3,88% 2,56% Séverine Gimeno Ecologistes 2,83% 2,88% Réda Zitouni Divers centre 2,15% 1,38% Sandrine Conte Margail Ecologistes 0,96% 0,75% Lucile Souche Divers extrême gauche 0,79% 0,75% Eric Schmitt Divers gauche 0,46% 0,53% Gilles Corso Divers 0,31% 0,59% Nadine Palat Divers extrême gauche 0,00% 0,00% Participation au scrutin Circonscription Villefranche-de-Lauragais Taux de participation 58,32% 52,69% Taux d'abstention 41,68% 47,31% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,72% 1,35% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,59% 0,88% Nombre de votants 60 315 1 921

Le ministère de l'Intérieur a officialisé le résultat du premier round de l' élection législative 2022 à Villefranche-de-Lauragais. Dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne, les 3646 citoyens de Villefranche-de-Lauragais ont choisi la candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale. Le niveau de la participation parmi les citoyens autorisés à fréquenter les isoloirs dans la commune à l'échelle de la 10ème circonscription de la Haute-Garonne s'élève à 53% (1 921 votants). Alice Assier a recueilli 33% des votes au niveau de la commune. Elle précède Dominique Faure (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) et Christelle Poirier (Rassemblement National) qui reçoivent respectivement 27% et 20% des suffrages. Ce résultat ne concerne pour l'heure que le vote de Villefranche-de-Lauragais. Les habitants de 107 communes proches pourraient encore faire bouger le résultat de la législative dans cette circonscription.

Législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,5% des suffrages au premier tour à Villefranche-de-Lauragais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,7% et 19,2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Villefranche-de-Lauragais avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,4% des votes, laissant ainsi 43,6% des votes à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il capable d'acquérir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.