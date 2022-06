Résultat de la législative à Villefranche-de-Lauragais : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villefranche-de-Lauragais sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:24 - Quel résultat à Villefranche-de-Lauragais pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Dans les 4 bureaux de vote de Villefranche-de-Lauragais, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront probablement cruciales ce dimanche pour les législatives 2022. Le candidat insoumis avait obtenu 19,17% des suffrages lors de ce scrutin. Et c'est sans compter les suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 5,15% et 4,08% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition de gauche part donc avec un potentiel théorique de 28,4% à Villefranche-de-Lauragais pour ces légilsatives. 16:30 - Que peuvent dire les intentions de vote des législatives 2022 pour Villefranche-de-Lauragais ? Le premier tour de la dernière présidentielle, à Villefranche-de-Lauragais, avait tourné à l'avantage de Emmanuel Macron avec 26,52% des suffrages. Derrière, se hissait Marine Le Pen à 22,72%, puis Jean-Luc Mélenchon à 19,17% et Éric Zemmour à 6,78%. Le président-candidat terminait à en revanche 27,85% des suffrages à l'échelle nationale, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les mouvements nationaux des dernières semaines viendront certainement transformer ce paysage lors des législatives dans la commune, même s'il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. Or la majorité est tombée tout près du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans le sondage Ipsos). Le Rassemblement national, pour sa part, est venu coller les 20%. 14:30 - Suivant les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Villefranche-de-Lauragais ? À Villefranche-de-Lauragais, la participation sera l'une des grandes inconnues des législatives 2022. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Il y a deux mois, au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 23,67% au niveau de la ville, contre un taux d'abstention de 20,48% au premier tour. La guerre aux portes de l'Europe est de nature à priver les isoloirs de leurs citoyens à Villefranche-de-Lauragais. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Villefranche-de-Lauragais ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette localité, il est nécessaire d'étudier les résultats des dernières consultations politiques. Il y a cinq ans, durant les élections législatives, le taux d'abstention s'était élevé à 52,7% au premier tour dans la commune à Villefranche-de-Lauragais, à comparer avec une abstention de 46,5% pour le round deux. Les législatives mobilisant généralement moins que la présidentielle, qu'en sera-t-il cette année ? Au niveau national, la participation était déjà un sujet central au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - Ce qu'il faut savoir sur les législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais Les éléments clés de ces législatives à Villefranche-de-Lauragais sont limpides : la cité ne couvre qu'une seule circonscription où s'affrontent 13 candidats. Un niveau un peu plus élevé que celui du reste du pays. Les électeurs ont jusqu'à 18 heures dans la soirée pour se rendre dans l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour contracter la part d'inscrits absents à la fin du scrutin.

Résultat des élections législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais

Les élections législatives 2022 auront lieu à Villefranche-de-Lauragais comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 10ème circonscription de la Haute-Garonne

Tête de liste Liste Alice Assier Nouvelle union populaire écologique et sociale Eric Schmitt Divers gauche Christelle Poirier Rassemblement National Ghislaine Bourland Reconquête ! Gilles Corso Divers Séverine Gimeno Ecologistes Sandrine Conte Margail Ecologistes Stéphanie Respaud Les Républicains Lucile Souche Divers extrême gauche Baptiste Marquie Divers droite Réda Zitouni Divers centre Nadine Palat Divers extrême gauche Dominique Faure Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 26,5% des suffrages au premier tour à Villefranche-de-Lauragais, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. L'ancienne députée européenne et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 22,7% et 19,2% des suffrages. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Villefranche-de-Lauragais avaient confirmé Emmanuel Macron au second, lui accordant 56,4% des votes, laissant ainsi 43,6% des votes à Marine Le Pen. Le président français sera-t-il capable d'acquérir une majorité à l'hémicycle au regard des votes qu'il a rassemblés dès le premier tour de la présidentielle dans cette commune ? Quel sera le résultat des élections législatives 2022 à Villefranche-de-Lauragais (Haute-Garonne) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin prochains.