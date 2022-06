Résultat de la législative à Villemoirieu : en direct

12/06/22 17:16

Au cours des dernières années, les 1 906 habitants de cette localité ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les dernières élections législatives, le taux d'abstention avait atteint 47,23% au premier tour des inscrits sur les listes électorales de Villemoirieu. L'abstention était de 43,44% au deuxième tour. Les législatives mobilisant toujours moins que le scrutin présidentiel, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

À Villemoirieu, l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif 2022 sera indiscutablement la participation. Les jeunes expriment la plupart du temps un désintérêt pour les scrutins électoraux, cette réalité peut-elle s'inverser pour des législatives ? Au second tour de l'élection présidentielle, sur les 1 464 inscrits sur les listes électorales au sein de la commune, 78,84% s'étaient rendus dans l'isoloir, contre un taux de participation de 83,67% au premier tour, c'est-à-dire 1 225 personnes. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au second tour.

Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, c'est Emmanuel Macron qui avait amassé 30% des votes au premier tour à Villemoirieu, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La fille du fondateur du Front National et le député actuel de la quatrième circonscription des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 24% et 16% des voix. Au second tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle de Villemoirieu grâce à 57% des votes. Marine Le Pen avait récupéré 43% des votes. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président récemment réélu pourra-t-il s'appuyer sur cette commune pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Quel prétendant à l'Assemblée nationale les habitants de Villemoirieu fixeront-ils en tête des résultats des élections législatives en 2022 à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin) ?