Résultat de la législative à Villette-d'Anthon : en direct

12/06/22 11:27

Durant l'élection présidentielle 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait récolté 32,7% des suffrages au premier tour à Villette-d'Anthon, devant Marine Le Pen et Éric Zemmour. La présidente du RN et Éric Zemmour avaient obtenu 30,4% et 12,3% des votes. Le choix des électeurs de Villette-d'Anthon était resté inchangé au deuxième tour au profit d'Emmanuel Macron (51,8% des suffrages), abandonnant par conséquent 48,2% des votes à Marine Le Pen. Avec un premier tour en sa faveur le 10 avril dernier, le président de la République pourra-t-il se fier à cette agglomération pour remporter la majorité des députés de l'hémicycle ? Quelle sera l'issue finale des élections législatives à Villette-d'Anthon ( Isère ) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022.