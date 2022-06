Résultat des législatives à Villiers-en-Plaine - Election 2022 (79160) [PUBLIE]

12/06/22 21:18

Résultat des législatives 2022 à Villiers-en-Plaine

Le résultat des élections législatives 2022 à Villiers-en-Plaine est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Le résultat de l'élection législative 2022 à Villiers-en-Plaine est tombé. À Villiers-en-Plaine, les habitants votant dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres se sont prononcés pour le représentant Ensemble ! (Majorité présidentielle). Bastien Marchive a amassé 26% des voix au niveau de la ville. François Charron (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Guillaume Chiche (Divers centre) le suivent avec 25% et 23% des votes. L'abstention s'établit à 51% des citoyens autorisés à fréquenter les urnes au sein de la commune au niveau de cette circonscription électorale (soit 623 votants). Attention : le résultat de la législative dans la 1ère circonscription des Deux-Sèvres peut encore évoluer si les électeurs des 57 autres communes qui la composent votent différemment de ceux de Villiers-en-Plaine.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Villiers-en-Plaine Bastien Marchive Ensemble ! (Majorité présidentielle) 30,20% 26,46% François Charron Nouvelle union populaire écologique et sociale 28,43% 25,29% Guillaume Chiche Divers centre 17,33% 23,13% Dorothée Champeau Rassemblement National 12,90% 13,98% Catherine Ganivet Union des Démocrates et des Indépendants 3,74% 3,16% Geneviève Masson Ecologistes 3,33% 3,83% Matylde Brethenoux Reconquête ! 2,96% 2,83% Danielle Vauzelle Divers extrême gauche 1,11% 1,33% Participation au scrutin Circonscription Villiers-en-Plaine Taux de participation 51,12% 49,06% Taux d'abstention 48,88% 50,94% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,42% 2,25% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,66% 1,28% Nombre de votants 46 474 623

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Villiers-en-Plaine sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 20:04 - Quel résultat à Villiers-en-Plaine pour la Nupes de Jean-Luc Mélenchon ? Une des questions clés de ces législatives, en France comme à Villiers-en-Plaine, sera le résultat du bloc des Insoumis et des alliés de Jean-Luc Mélenchon à gauche. Le candidat avait enregistré 17,05% des suffrages le dimanche 10 avril dans la localité. Les conversions des suffrages d'EELV et du PS sont aussi à regarder de près ce dimanche dans la localité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 3,53% et 1,92% au 1er tour de l'élection présidentielle. Soit un point de départ de 22,5% pour la Nupes pour ces législatives à Villiers-en-Plaine. 16:30 - Que peuvent montrer les intentions de vote des législatives 2022 pour Villiers-en-Plaine ? Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Villiers-en-Plaine, s'achevait favorablement pour Emmanuel Macron avec 33,3% des suffrages. En seconde position, se trouvait Marine Le Pen à 24,72%, puis Jean-Luc Mélenchon à 17,05% et Valérie Pécresse à 4,34%. Les indicateurs nationaux des ultimes semaines chambouleront probablement la situation lors des législatives à Villiers-en-Plaine, même s'il faudra bien entendu tenir compte des particularités locales. Or la majorité présidentielle et la coalition de gauche portée par Jean-Luc Mélenchon ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à atteindre 1 petit point juste avant la période de réserve, avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%. 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats aux élections législatives à Villiers-en-Plaine Qu'en sera-t-il de la participation ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Villiers-en-Plaine ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle atteignait 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 78,94% des électeurs inscrits dans la ville s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 81,06% au premier tour, soit 1 023 personnes. La crainte d'un retour du covid est de nature à détourner l'attention des électeurs de Villiers-en-Plaine de leur devoir civique. 11:30 - Un nouveau record d'abstention peut-il être battu à Villiers-en-Plaine lors des élections législatives 2022 ? Le scrutin législatif de ce mois de juin 2022 affichera-t-il une participation en berne à l'image des élections législatives de 2017 ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée au premier tour des législatives de 2017. Elle atteignait 17,75% à 12 h et seulement 40,75% à 17 heures. L'étude des consultations politiques passées est l'occasion de cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les législatives, 59,95% des personnes habilitées à voter à Villiers-en-Plaine avaient déserté les urnes au premier tour, à comparer avec un taux d'abstention de 53,53% au tour deux. 09:30 - Les votants de Villiers-en-Plaine ont jusqu'à 18 heures pour faire leur choix Les résultats de l'élection législative 2022 à Villiers-en-Plaine seront vraisemblablement publiés dans la foulée de la fermeture des 3 bureaux de vote, la ville n'affichant qu'une seule circonscription. Les dépouillements devraient commencer à 18 heures, la fermeture n'ayant pas été décalée, et on connaîtra rapidement qui des 8 candidats se qualifie au 2ème tour.

Législatives 2022 à Villiers-en-Plaine : les enjeux

Au moment de la présidentielle de 2022, Emmanuel Macron avait amassé 33.3% des votes au premier tour à Villiers-en-Plaine. Le chef de l'Etat de nouveau en fonction avait devancé Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui avaient respectivement obtenu 24.7% et 17.1% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de Villiers-en-Plaine gratifié de 63.0% des suffrages, laissant par conséquent à Marine Le Pen 37.0% des voix. Le président fraîchement réélu sera-t-il en mesure de remporter la majorité à l'Assemblée au regard des voix qu'il a rassemblées dans cette localité dès le premier tour de la présidentielle ? Les inscrits sur les listes électorales de Villiers-en-Plaine (Deux-Sèvres) reprendront le chemin des bureaux de vote en 2022 : ils seront priés de contribuer à l'élection des députés qui se tiendra le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.