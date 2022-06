Résultat de la législative à Villiers-sur-Marne : en direct

12/06/22 18:56

Comment ont voté le plus souvent les habitants de cette ville lors des dernières consultations démocratiques ? En 2017, lors des législatives, parmi les 16 498 personnes en âge de voter à Villiers-sur-Marne, 46,25% s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. La participation était de 38,34% au deuxième round. Le résultat des législatives 2022 est autant espéré que le pourcentage de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2017 au niveau du pays : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.

Le résultat du premier tour de la dernière présidentielle, à Villiers-sur-Marne, avait tourné à l'avantage de Jean-Luc Mélenchon avec 33,95% des suffrages. A la suite, remontait Emmanuel Macron à 27,85%, puis Marine Le Pen à 13,6% et Éric Zemmour à 6,11%. Le président-candidat se plaçait à en revanche un peu moins de 28% des électeurs dans l'ensemble du pays, contre 23,15% pour la candidate du FN et un peu moins de 22% pour Jean-Luc Mélenchon. Les indications nationales des dernières semaines viendront peut-être transformer la situation et donc le résultat des législatives à Villiers-sur-Marne au 1er tour. Il faut se rappeler que la majorité LREM-Ensemble a vu son score reculer tout près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant la fin de campagne (28% contre 27% selon le dernier sondage). Le Rassemblement national, pour sa part, n'a cessé de s'approcher des 20%.

Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait été qualifié pour la finale de la présidentielle en avril dernier si l'élection s'était jouée à Villiers-sur-Marne. Et c'est encore sans compter les votes de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 5,26% et 1,31% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV peut donc se fixer un total théorique de 40,52% à Villiers-sur-Marne pour ce premier tour des élections législatives.

Pendant l'élection présidentielle de 2022, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 34.0% des votes au premier tour à Villiers-sur-Marne, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Celui qui a signé un second bail à l'Elysée et l'ancienne conseillère municipale d'Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) avaient obtenu 27.9% et 13.6% des votes. Le score national de Jean-Luc Mélenchon avait néanmoins commandé aux votants de Villiers-sur-Marne de se trouver un nouveau candidat pour le deuxième tour. Emmanuel Macron était en définitive arrivé en tête du second tour en rassemblant 72.2% des votes. Marine Le Pen avait obtenu 27.8% des votes. Au vu du nombre de voix remportées par Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle, cette commune élira-t-elle un membre de la coalition de partis de gauche aux prochaines élections ? Comme partout dans l'Hexagone, les citoyens de Villiers-sur-Marne ( Val-de-Marne ) seront amenés à contribuer aux législatives 2022 les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat pencheront-ils ?